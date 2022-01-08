Паводок в Закарпатье: 13-летнего парня, которого искали десятки человек, нашли мертвым

Паводок в Закарпатье: 13-летнего парня, которого искали десятки человек, нашли мертвым

Богдан вместе с 24-летним мужчиной возвращался домой из леса.

На Закарпатье нашли мертвым 13-летнего Богдана, жителя поселка Кобылецкая Поляна. Мальчик исчез еще 5 января.

Об этом сообщает ГУ НП в Закарпатской области.

В настоящее время правоохранители расследуют факт гибели несовершеннолетнего парня из Раховщины.

"5 января, около 21.30, в полицию Рахова поступило сообщение об исчезновении 13-летнего жителя поселка Кобылецкая Поляна. Известно, что 24-летний мужчина вместе с ребенком возвращался из леса домой на подводе. Пересекая реку, стремительный поток воды начал разбивать подводу. В результате чего местные жители оказались в водоеме, после чего 24-летний мужчина доплыл до берега, а мальчик скрылся в воде", – рассказали в полиции.

Полицейские вместе со спасателями и небезразличными гражданами немедленно приступили к поиску ребенка.

7 января тело мальчика без признаков насильственной смерти обнаружили недалеко от берега реки, в 10 км от места исчезновения.

Напомним, в этот период в регионе были сильные дожди и разлив речных вод. Движение по ряду дорог региона было ограничено в результате подтопления.

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