Пчелы могут перестать жужжать: исследование показало новую угрозу

Пчелы / © Pixabay

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Всем знакомое жужжание пчел может вскоре стать большой редкостью — из-за изменения климата эти насекомые теряют способность создавать характерные вибрации, что критически важно для опыления многих растений.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

К такому выводу пришла группа ученых из Уппсальского университета в Швеции, которые изучали поведение желтохвостых шмелей — самого распространенного вида шмелей в Европе. С помощью высокочувствительных акселерометров исследователи проанализировали частоту и амплитуду жужжания, особенно в состоянии покоя, когда пчелы не летят, но активно коммуницируют и опыляют.

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«Люди давно интересуются работой летательных мышц насекомых, поскольку именно эти мышцы обеспечивают работу самых эффективных систем полета в природе. Однако многие не знают, что пчелы используют эти мышцы не только для полета», — отметил соавтор исследования Чарли Вудроу.

Результаты оказались тревожными: из-за длительного воздействия высоких температур и загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами мышцы пчел сокращаются менее активно. Это приводит к более слабым вибрациям крыльев и тихому жужжанию. А это, в свою очередь, влияет не только на общение между насекомыми, но и на процесс опыления методом жужжания, или так называемой «цветочной вибрации».

Такие вибрации позволяют насекомым буквально «стряхивать» пыльцу с тычинок. В то же время ученые предостерегают: если окружающая среда и в дальнейшем будет нагреваться, пчелы могут начать избегать цветков, требующих именно такого способа опыления, что поставит под угрозу урожаи и биоразнообразие.

«Возможно, жужжание можно даже использовать как маркер стресса или изменения окружающей среды», — пояснил соавтор исследования Чарли Вудроу.

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В будущем ученые планируют определить, какие именно виды пчел и регионы наиболее уязвимы к изменениям. Также не исключают, что характер жужжания можно будет использовать как биоиндикатор стресса окружающей среды или климатических изменений.

Напомним, комары ежегодно убивают сотни тысяч людей, перенося опасные болезни, такие как малярия и денге. В Китае изобрели революционное устройство для борьбы с комарами. Этот гаджет, который позиционируется как «прототип первой противомоскитной системы противовоздушной обороны».

Недавно во Франции более 20 человек пострадали от нападения пчел, что снова подняло вопрос безопасности из-за насекомых.