ПЦР-тесты будут доступны в "Дії": как сгенерировать COVID-сертификат

ПЦР-тесты будут доступны в "Дії": как сгенерировать COVID-сертификат

В настоящее время ПЦР-тесты можно протестировать в "Дії" из четырех лабораторий.

Минцифры запускает бета-тестирование COVID-сертификатов на основании ПЦР-тестов в приложении "Дія". Этот сертификат будет действовать 72 часа с момента сдачи анализа.

Об этом сообщает прес-служба Министерства цифровой трансформации.

Пока протестовать можно ПЦР-тесты из лабораторий ДІЛА, Ескулаб, Смартлаб и Днепролаб.

"Минцифры совместно с Минздравом и НСЗУ активно работают над подключением других лабораторий к Электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). Впоследствии они будут отображаться в приложении. Другие лаборатории будут постепенно приобщаться к бета-тестированию", — говорится в сообщении ведомства.

Как генерируется сертификат в "Действии"

Сгенерировать его можно так же, как и COVID-сертификат о вакцинации. После обновления приложения в PlayMarket, AppStore или AppGallery в "Дії" нужно нажать "Услуги", выбрать "COVID-сертификаты" и нажать "Сгенерировать сертификат". Далее следует дать согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в "Дії". Данные автоматически подтянутся. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении.

Напомним, в настоящее время в приложении "Дія" также доступны следующие "ковидные" документы:

международный,

"желтый" и "зеленый" внутренние COVID-сертификаты о вакцинации.

Желтый сертификат можно получить после одной дозы вакцины, он действует 120 дней. Международный и зеленый действуют 365 дней.

Украинские COVID-сертификаты в "Дії" официально признаны в ЕС, поэтому украинцы могут свободно с ними путешествовать. В Минцифре отметили, что уже более 900 тысяч украинцев получили свои международные COVID-сертификаты о вакцинации. Тысячи воспользовались ими в странах ЕС.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины упростило процесс генерации COVID-сертификатов в приложении "Дія". Как именно – читайте по ссылке.

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