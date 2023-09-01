ПЦУ 1 сентября перешла на новый церковный календарь: что изменилось

Теперь православные верующие будут праздновать Рождество 25 декабря, поэтому пост будет завершаться до Нового года.

Православная церковь Украины с 1 сентября перешла на новый календарь – Новоюлианский, и теперь изменятся даты почти всех больших церковных праздников.

Что изменилось в церковном календаре ПЦУ – читайте на ТСН.ua.

Согласно Новоюлианскому календарю, теперь верующие ПЦУ будут праздновать большинство церковных праздников, которые будут фактически "отмотаны" на 13 дней назад.

Новые даты церковных праздников ПЦУ

Рождество Пресвятой Богородицы – 8 сентября (вместо 21 сентября).

Воздвижение Честного Креста Господня – 14 сентября (вместо 27 сентября).

Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября (вместо 14 октября).

Введение в Храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября (вместо 4 декабря).

Андрея Первозванного – 30 ноября (вместо 13 декабря).

День святого Николая – 6 декабря (вместо 19 декабря).

Рождество – 25 декабря (вместо 7 января).

Собор Пресвятой Богородицы – 26 декабря (вместо 8 января).

День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) – 31 декабря (вместо 13 января).

Святого Василия Великого – 1 января (вместо 14 января).

Крещение Господне – 6 января (вместо 19 января).

Сретение Господне – 2 февраля (вместо 15 февраля).

Благовещение Девы Марии – 25 марта (вместо 7 апреля).

Рождество Иоанна Крестителя (Иоанна Купала) – 24 июня (вместо 7 июля).

Святых апостолов Петра и Павла – 29 июня (вместо 12 июля).

День Ильи Пророка – 20 июля (вместо 2 августа).

Вынос честных деревьев Животворящего Креста Господня (Маковея, Медовый Спас) – 1 августа (вместо 14 августа).

Преображение Господне (Яблочный Спас) – 6 августа (вместо 19 августа).

Успение Пресвятой Богородицы – 15 августа (вместо 28 августа).

Усекновение головы Иоанна Предтечи – 29 августа (вместо 11 сентября).

Отметим, отныне рождественский пост будет завершаться до Нового года: продлится с 15 ноября по 24 декабря.

Изменятся даты и Успенского поста: продлится с 1 августа по 14 августа. А Петров пост будет завершаться 28 июня вместо 11 июля.

Даты каких церковных праздников не изменятся

Без изменений остаются вычисления дат переходных праздников, таких как Пасха и другие. В Новоюлианском и Юлианском календарях эти правила одинаковы, в отличие от Григорианского. После перехода на новый календарь православные верующие Украины и римо-католики будут праздновать Светлое Воскрешение, Вознесение и Троицу в разные даты.

Изменения в датах государственных праздников

В Украине с 1 сентября меняются также даты государственных праздников, которые приходятся на один день с религиозными:

Рождество – 25 декабря.

День Украинской Государственности, День крещения Киевской Руси –15 июля (День памяти равноапостольного князя Киевского Владимира Великого).

День защитников и защитниц – 1 октября (День Покрова Пресвятой Богородицы).

День украинской письменности и языка – 27 октября (День памяти Преподобного Нестора Летописца).

День усыновления – 17 сентября (День памяти святых великомучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии).

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Революционное решение ПЦУ! В Украине будут по-новому отмечать церковные праздники!

К слову, ТСН.ua инофрмировал ранее о новых праздниках и памятных датах в Украине, которые появились с начала войны 2014 года: календарь и инфографика перемен.

Читайте также: