ПЦУ 1 сентября перешла на новый церковный календарь: что изменилось

Теперь православные верующие будут праздновать Рождество 25 декабря, поэтому пост будет завершаться до Нового года.
Православная церковь Украины с 1 сентября перешла на новый календарь – Новоюлианский, и теперь изменятся даты почти всех больших церковных праздников.
Что изменилось в церковном календаре ПЦУ – читайте на ТСН.ua.
Согласно Новоюлианскому календарю, теперь верующие ПЦУ будут праздновать большинство церковных праздников, которые будут фактически "отмотаны" на 13 дней назад.
Новые даты церковных праздников ПЦУ
- Рождество Пресвятой Богородицы – 8 сентября (вместо 21 сентября).
- Воздвижение Честного Креста Господня – 14 сентября (вместо 27 сентября).
- Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября (вместо 14 октября).
- Введение в Храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября (вместо 4 декабря).
- Андрея Первозванного – 30 ноября (вместо 13 декабря).
- День святого Николая – 6 декабря (вместо 19 декабря).
- Рождество – 25 декабря (вместо 7 января).
- Собор Пресвятой Богородицы – 26 декабря (вместо 8 января).
- День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) – 31 декабря (вместо 13 января).
- Святого Василия Великого – 1 января (вместо 14 января).
- Крещение Господне – 6 января (вместо 19 января).
- Сретение Господне – 2 февраля (вместо 15 февраля).
- Благовещение Девы Марии – 25 марта (вместо 7 апреля).
- Рождество Иоанна Крестителя (Иоанна Купала) – 24 июня (вместо 7 июля).
- Святых апостолов Петра и Павла – 29 июня (вместо 12 июля).
- День Ильи Пророка – 20 июля (вместо 2 августа).
- Вынос честных деревьев Животворящего Креста Господня (Маковея, Медовый Спас) – 1 августа (вместо 14 августа).
- Преображение Господне (Яблочный Спас) – 6 августа (вместо 19 августа).
- Успение Пресвятой Богородицы – 15 августа (вместо 28 августа).
- Усекновение головы Иоанна Предтечи – 29 августа (вместо 11 сентября).
Отметим, отныне рождественский пост будет завершаться до Нового года: продлится с 15 ноября по 24 декабря.
Изменятся даты и Успенского поста: продлится с 1 августа по 14 августа. А Петров пост будет завершаться 28 июня вместо 11 июля.
Даты каких церковных праздников не изменятся
Без изменений остаются вычисления дат переходных праздников, таких как Пасха и другие. В Новоюлианском и Юлианском календарях эти правила одинаковы, в отличие от Григорианского. После перехода на новый календарь православные верующие Украины и римо-католики будут праздновать Светлое Воскрешение, Вознесение и Троицу в разные даты.
Изменения в датах государственных праздников
В Украине с 1 сентября меняются также даты государственных праздников, которые приходятся на один день с религиозными:
Рождество – 25 декабря.
День Украинской Государственности, День крещения Киевской Руси –15 июля (День памяти равноапостольного князя Киевского Владимира Великого).
День защитников и защитниц – 1 октября (День Покрова Пресвятой Богородицы).
День украинской письменности и языка – 27 октября (День памяти Преподобного Нестора Летописца).
День усыновления – 17 сентября (День памяти святых великомучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии).
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Революционное решение ПЦУ! В Украине будут по-новому отмечать церковные праздники!
К слову, ТСН.ua инофрмировал ранее о новых праздниках и памятных датах в Украине, которые появились с начала войны 2014 года: календарь и инфографика перемен.
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