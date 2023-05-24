ПЦУ и УГКЦ переходят на новый календарь: как изменятся даты религиозных праздников (инфографика)

Православная церковь Украины (ПЦУ) сегодня на Архиерейском Соборе приняла решение перейти на новый календарь. В феврале аналогичное решение приняла УГКЦ. Обе конфессии перейдут на Новоюлианский календарь 1 сентября, когда начинается новый церковный год.

ТСН.ua выяснял, как изменятся даты церковных праздников.

Покрова, Святого Николая, Рождество, Крещение: новые даты праздников в Украине на 2023 год.

Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября (ранее 14 октября);

Рождество – 25 декабря (ранее 7 января)

Крещение – 6 января (ранее 19 января);

День святого Николая – 6 декабря (ранее 19 декабря).

Как изменятся даты праздников / Фото: ТСН.ua

Поскольку Покров является выходным днем, митрополит Епифаний заявил, что обратится в Верховную Раду, чтобы перенести выходной с 14 октября на 1 октября.

Рождество пока еще является выходным днем и по старому, и по новому стилю. Будут ли отменять выходной 7 января, нардепы пока не сообщали.

Пасха, Вознесение и Троица

По Новоюлианскому календарю дата Пасхи будет высчитываться по-прежнему. Поэтому римо-католики и православные будут праздновать Пасху в разные дни. Соответственно, Вознесение отмечается на сороковой день после Пасхи, а Троица – на 50-й (другое название – Пятидесятница). Поэтому смена календаря не повлияет на дату этих праздников. По крайней мере, для всех регионов Украины, кроме Закарпатья.

А что на Закарпатье

Дело в том, что Мукачевская греко-католическая епархия (МГКЦЕ) не подчиняется УГКЦ и ее предстоятелю Святославу. Она подчиняется напряму Ватикану. Это произошло по ряду исторических причин. С момента провозглашения независимости Украины верующие МГКЦЕ стремились к объединению со всей УГКЦ. Против этого выступали католические иеарархи венгерского и словацкого происхождения.

Так вот, в феврале 2023 года Мукачевская греко-католическая епархия заявила, что с 1 сентября переходит на Григорианский календарь.

Соответственно, после перехода на григорианский календарь закарпатские греко-католики будут праздновать в один день с римо-католиками не только Рождество, но и Пасху. Разница между датой Пасхи по Григорианскому с одной стороны и Новоюлианским и Юлианским календарям может составлять от одной недели до трех.

Позиция УПЦ МП

УПЦ Московского патриархата и его предстоятель митрополит Онуфрий остаются консервативными в календарном вопросе. В УПЦ МП нет даже дискуссии о переходе на новый стиль.

На местах простые священники нередко намекают прихожанам, что переход на новый стиль – это чуть ли не "предательство веры". Хотя румыноязычные приходы УПЦ МП в Черновицкой области уже давно используют Новоюлианский календарь.

Календарный вопрос в церкви: какая разница между Юлианским, Новоюлианским и Григорианским

Напомним, что традиционно православные и греко-католики Украины недавно использовали в церковной жизни Юлианский календарь. Этот календарь также используют Русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская православные церкви.

У него есть ряд недостатков. Разница между Юлианским и Григорианским календарями постепенно увеличивается из-за разного количества высокосных лет.

В связи с нарастанием разницы между Юлианским и Григорианским календарями, начиная с 2101 года, церкви должны были бы праздновать Рождество не 7 января, как в XX—XXI веках, а 8 января.

Однако в последнее время в обеих Церквах – ПЦУ и УГКЦ – звучали призывы о необходимости перехода на новый стиль. Это позволит в частности праздновать Рождество 25 декабря вместе с большинством христианских стран.

Новоюлианский календарь – усовершенствованная форма Юлианского календаря. Большое количество украинских приходов в диаспоре уже много лет придерживаются нового стиля. Большинство православных церквей, в том числе и Вселенский патриархат, также живут по Новоюлианскому календарю.

В Новоюлианском календаре неподвижные праздники совпадают с Григорианским календарем, а подвижные (т.е. Пасхалия) с Юлианским календарем.

Григорианский календарь используют римо-католики, некоторые католические церкви восточного обряда и протестанты.

Ранее митрополит Епифаний заверил, что общины, желающие остаться на старом стиле, смогут это сделать.

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