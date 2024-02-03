ПЦу изъяла из церковного календаря день памяти князя Александра Невского: что с ним не так

Образ Александра Невского оккупанты используют в пропагандистских целях. А упоминания о его "праведной" жизни вызывают сомнение.
Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) изъял из церковного календаря день памяти князя Александра Невского, который отмечали 23 ноября.
Об этом передает пресс-служба ПЦУ.
Заместо этого было решено на 23 ноября установить день празднования другого святого – преподобного Александра, первоначальника обители "Неусыпных" (около 430 г.) и внести его в церковный календарь ПЦУ.
Также ПЦУ в четвертую субботу ноября ввели поминальный день в память всех заморенных голодом в Украине.
Что не так с Александром Невским
Александр Невский (1221-1263 гг) – князь новгородский, псковский, владимирский, отец первого князя Москвы.
Русская православная церковь канонизировала Александра Невского в 1547 году. По словам историков, многие факты об этом князе действительно являются историческими мифами, которые складывались в России с пропагандистской целью. В частности, шведским источникам вообще неизвестна битва на Неве.
Образ Александра Невского оккупанты используют в пропагандистских целях. Кремль сделал из Невского образ "защитника Руси" от захвата Западом.
Он считается покровителем морской пехоты ВМФ России, а с 2016-го еще и сухопутных войск РФ.
Из-за того, что украинские земли долгое время входили в состав Российской империи, а Московский патриархат продолжает действовать до сих пор, в Украине много храмов, освященных в честь Александра Невского. В частности, соборы УПЦ МП в Каменце-Подольском (Хмельницкая обл.), Жмеринке (Винницкая обл.), Радивилове (Ровенская обл.).
Ранее глава ПЦУ митрополит Епифаний рассказал, сколько украинцев приняли календарную реформу и изменила ли она что-нибудь внутри самой церкви.
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