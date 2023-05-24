ПЦУ переходит на новый церковный календарь: Архиерейский собор проголосовал за смену

Так, следующее Рождество верующие ПЦУ будут праздновать 25 декабря, а вот дату Пасхи будут вычислять вручную по-прежнему.

Архиерейский собор ПЦУ в Киево-Печерской лавре 24 мая проголосовал за смену церковного календаря.

Об этом ТСН.ua стало известно из собственных источников.

Так, среди участников собора только один был против перехода на новый церковный календарь, еще один участник воздержался.

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Накануне митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний анонсировал переход ПЦУ на новый церковный календарь. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем соборе в Трапезном храме лавры. А формальный переход будет утвержден во время поместного собора церкви 27 июля.

Как говорил митрополит Переяславский и Вишневский Александр (Драбинко), переход на новый церковный календарь не будет обязательным для всех, принудительного навязывания не будет. То есть приходы по собственному желанию смогут совершать богослужения по старому стилю.

Какие изменения предполагает новый церковный календарь

По новому календарю верующие начнут жить с 1 сентября. С тех пор будут праздновать большинство религиозных праздников в другие даты. Так, празднование Рождества будет приходиться на 25 декабря вместо 7 января. Соответственно сместятся даты других религиозных праздников: Покровы (предется на 1 октября), Крещение (6 января), Святого Николая (6 декабря). В то же время Пасху и Троицу будут праздновать по старинке, то есть церковники будут высчитывать дать вручную.

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