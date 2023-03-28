ПЦУ создает свой монастырь в Почаевской лавре, которая пока находится в аренде УПЦ МП

Синод ПЦУ решил зарегистрировать собственный монастырь в Почаевской Лавре, которая пока остается в аренде у УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.

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"В составе Тернопольской епархии Православной Церкви Украины была образована религиозная организация "Почаевская Свято-Успенская Лавра Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)", – говорится в сообщении.

Священноархимандритом (руководителем) монастыря был утвержден митрополит Тернопольский и Кременецкий ПЦУ Нестор.

Синод ПЦУ также поддержал обращение митрополита Епифания к монахам Киево-Печерской Лавры с призывом "освободиться от московского ига". А также обратился к власти с просьбой предоставить здание на территории Киево-Печерской лавры для монастыря ПЦУ.

Фото: Православная Церковь Украины/Facebook

Ранее Александр Ткаченко рассказал, что из-за действий наместника монастыря УПЦ МП в Почаевской лавре будет открыто уголовное производство по препятствованию пользования имуществом государства. Министр заявил, что Почаевскую лавру и монастыри Чернигова могут забрать у УПЦ МП.

Также сообщалось, что суд наказал ректора Почаевской духовной семинарии УПЦ МП за пророссийский пост в Сети.

Напомним, до 29 марта священники УПЦ Московского патриархата должны освободить все здания Киево-Печерской лавры и передать имущество государству.