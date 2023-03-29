ПЦУ выступила против регистрации однополого партнерства: "Это угроза для общественной морали"

Священнослужители Православной Церкви Украины выступили против создания института "регистрированного партнерства", предусматривающего представленный в парламент законопроект №9103.

Об этом сообщает ПЦУ.

Соответствующий документ предусматривает регистрацию "однополых партнерств". В рамках документа, в случае его принятия, планируется внедрить институт регистрируемого гражданского партнерства только для однополых пар.

Впрочем, Священный Синод обнародовал заявление, в котором выступает против "регистрированного партнерства", ведь это "противоречит естественному Богом установленному закону, нарушает нормы Конституции Украины по определению брака как союза одного мужчины и одной женщины".

Священнослужители убеждены, что соответствующий законопроект "несет угрозу общественной морали", в частности для "физического и нравственного здоровья детей и их права на воспитание в семье, созданной на основании брака супругов".

Кроме того, в ПЦУ считают, что принятие законопроекта в результате может усугубить демографическую ситуацию в Украине.

"Синод поручил Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всей Украине Эпифанию направить соответствующие письма Верховной Раде Украины, Президенту Украины и Кабинету министров Украины", — добавили в ПЦУ.

Напомним, в августе прошлого года более 25 тысяч украинцев подписали петицию о легализации однополых браков. В ответ президент Владимир Зеленский заявил, что для легализации однополых браков нужно менять Конституцию, а во время военного положения это сделать невозможно.

В начале марта в Верховную Раду подали законопроект о гражданских партнерствах, который позволит регистрировать однополые партнерства. Законопроект стремится помочь однополым парам определить вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты, прав в случае смерти партнера или партнерши.

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