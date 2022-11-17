"PEACE Дец" для российского флота: народ Литвы собрал средства на стоимостный морской беспилотник для ВСУ

В Литве приобрели для Украины морской дрон за 250 тысяч долларов.
Народ Литвы приобрел для Украины морской беспилотник за 250 тысяч долларов. БПЛА нарекли имя PEACE Дец.
Об этом сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас.
"Литовцы приобрели для Украины морской беспилотник за $250 000 и, набрав потрясающие 12 000 голосов, всего за несколько часов назвали его "PEACE Дец". Российскому Черноморскому флоту мы желаем мира. Продолжается финансирование еще одного беспилотника из Литвы", — написал журналист.
Это official.— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) November 17, 2022
Lithuanians bought marine drone for Ukraine for $250 000 and with amazing 12 000 votes in just several hours named it "PEACE Дец"
Ваши лучшие wishes for peace go for russian Black Sea fleet
Funding для другого дрена от Литвии является подземным. pic.twitter.com/kyYfNwpI9F
Напомним, ранее журналист Андрюс Тапинас объявлял сбор на "Байрактар" для Украины. Литва подписала с Турцией соглашение, позволившее купить для Украины Bayraktar.
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