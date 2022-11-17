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"PEACE Дец" для российского флота: народ Литвы собрал средства на стоимостный морской беспилотник для ВСУ

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
498
Время на прочтение
1 мин
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"PEACE Дец" для российского флота: народ Литвы собрал средства на стоимостный морской беспилотник для ВСУ

Фото: Associated Press

В Литве приобрели для Украины морской дрон за 250 тысяч долларов.

Народ Литвы приобрел для Украины морской беспилотник за 250 тысяч долларов. БПЛА нарекли имя PEACE Дец.

Об этом сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас.

"Литовцы приобрели для Украины морской беспилотник за $250 000 и, набрав потрясающие 12 000 голосов, всего за несколько часов назвали его "PEACE Дец". Российскому Черноморскому флоту мы желаем мира. Продолжается финансирование еще одного беспилотника из Литвы", — написал журналист.

Напомним, ранее журналист Андрюс Тапинас объявлял сбор на "Байрактар" для Украины. Литва подписала с Турцией соглашение, позволившее купить для Украины Bayraktar.

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Дата публикации
Просмотры
498
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