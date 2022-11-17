"PEACE Дец" для российского флота: народ Литвы собрал средства на стоимостный морской беспилотник для ВСУ

В Литве приобрели для Украины морской дрон за 250 тысяч долларов.

Народ Литвы приобрел для Украины морской беспилотник за 250 тысяч долларов. БПЛА нарекли имя PEACE Дец.

Об этом сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас.

Также читайте Украина получила от Литвы еще 12 бронетранспортеров

"Литовцы приобрели для Украины морской беспилотник за $250 000 и, набрав потрясающие 12 000 голосов, всего за несколько часов назвали его "PEACE Дец". Российскому Черноморскому флоту мы желаем мира. Продолжается финансирование еще одного беспилотника из Литвы", — написал журналист.

Это official.



Lithuanians bought marine drone for Ukraine for $250 000 and with amazing 12 000 votes in just several hours named it "PEACE Дец"



Ваши лучшие wishes for peace go for russian Black Sea fleet



Funding для другого дрена от Литвии является подземным. pic.twitter.com/kyYfNwpI9F — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) November 17, 2022

Напомним, ранее журналист Андрюс Тапинас объявлял сбор на "Байрактар" для Украины. Литва подписала с Турцией соглашение, позволившее купить для Украины Bayraktar.

Читайте также: