Peace Дюк для российского флота за украинского енота: Литва собрала средства на 3-й морской дрон для Украины

Литовцы собрали уже на третий дрон для ВСУ.

В Литве приобрели для Украины уже третий морской дрон стоимостью 250 тысяч долларов. БПЛА дали имя PEACE Дюк.

Об этом сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас.

"Литовцы это сделали! Мы завершили сбор средств и за $750 000 купим для Украины 3 морских беспилотника. И мы назвали их с гордостью за мир – Peace Дец, Peace Да и Peace Дюк. Российский черноморский флот – бойся. Беспилотники PEACE прилетят незаметно", – написал журналист.

Ранее уже были приобретены 2 таких беспилотника. ВСУ планируют их использовать для поражения морских объектов Черноморского флота РФ. Ранее такие дроны уже успешно отработали по морским целям РФ вблизи Змеиного.

Напомним, ранее литовский журналист Андрюс Тапинас объявлял сбор на "Байрактар" для Украины. Литва подписала с Турцией соглашение о покупке для Украины Bayraktar.

Читайте также: