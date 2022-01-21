Педагога поддержали коллеги и родители: директор школы из Винницкой области, которого обвинили в унижении ученика, уволился

Учителя говорят, что дети якобы нарушали дисциплину.
Директор Жабокрицкой школы в Винницкой области, которого обвинили в избиении и унижении ученика уволился с работы, однако педагога поддержали некоторые его коллеги и родители других детей.
Об этом сообщает "Суспильне".
В Крижополе состоялось заседание рабочей группы, проводившей служебное расследование по превышению директором школы служебных обязанностей. Рабочая группа рекомендовала поселковому голове уволить директора школы из-за его непедагогического поведения. Однако мужчина сам написал заявление.
Против увольнения директора школы выступили некоторые родители школьников и его коллеги. Педагог Ирина Павлив говорит, что учащиеся 7 класса, где произошел конфликт, якобы время уроков нарушают дисциплину и не выполняют домашнего задания. Родители и некоторые ученики также поддерживают педагога, отмечая, что учитель не мог ударить парня.
Напомним:
- В Винницкой области в Жабокрицкой сельской школе директор громко кричал и ударил по голове ученика 7 класса. Это все произошло потому, что дети перешептывались во время урока. Школьники сняли на видео "воспитательный процесс" и опубликовали это в Сети.
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