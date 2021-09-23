Педагогам разъяснили, можно ли детям работать во время учебы и должны ли ученики убирать в школе

Педагогам разъяснили, можно ли детям работать во время учебы и должны ли ученики убирать в школе

Дети после уроков могут добровольно, на волонтерских началах помочь с уборкой территории.

Педагоги и руководители образовательных учреждений не имеют права привлекать детей к работе вместо учебы.

Об этом объяснили в Офисе образовательного омбудсмена.

Привлечение детей к работе вместо проведения учений назвали позорным явлением и объяснили, что это законодательно запрещено.

Педагогам напомнили о пункте 1 статьи 53 Закона Украины "Об образовании", в котором говорится о том, что дети имеют право на безопасные условия обучения, которые должен создать руководитель образовательного учреждения

"В школе дети должны получать знания, а не превращаться в рабочий ресурс учителя, директора, города или поселка", — говорится в сообщении.

Там также отметили, что в соответствии с пунктом 5 статьи 53 Закона Украины "Об образовании", детей запрещено привлекать к работе, если это не предусматривает образовательная программа.

В то же время в Офисе омбудсмена подчеркнули, что дети после уроков могут добровольно, на волонтерских началах помочь с уборкой территории.

Несовершеннолетних работников не имеют права привлекать: к работе в ночное время, в выходные дни и к сверхурочным работам, подъема и перемещения предметов, масса которых превышает установленные предельные нормы веса.

В Офисе образовательного омбудсмена напомнили о "Санитарном регламенте для школ", который вступил в силу с 1 января 2021 года. Если раньше ученики 2-4 классов могли участвовать в уборке территории школы, а ученики 5-12 классов — в генеральной и ежесуточной уборке участка. То новый регламент не позволяет такие уборки, а лишь создает правило, что ученики должны держать собственное рабочее место в чистоте, убирать за собой мусор. Эта работа должна происходить с участием педагогических и медицинских работников и не превышать один час в неделю.

"Также ученикам 5-11 (12) классов разрешается поливать растения и делать влажную уборку без моющих и дезинфицирующих средств поверхностей учебных помещений (кроме окон и пола). Ученикам запрещается выполнять опасные для их жизни и здоровья работы, в частности, те, через которые они могут заразиться инфекционными болезнями", — говорится в сообщении.

Напомним, под Черкассами родители пожаловались, что школьники работали на сельском бахче.

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