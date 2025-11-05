Педагоги назвали главную причину, почему дети не хотят учиться

Образование

Украинские педагоги начали дискуссию по поводу одной из самых сложных проблем — отсутствия мотивации у учащихся и поиска виновных в этой ситуации. Учительница Диана в соцсетях привела пример типичной претензии от родителей: «Вы плохая учительница! Максимчик ходит пол года на английский, а результата нет!».



По ее словам, именно такие фразы часто слышат преподаватели, когда родители пытаются обнаружить внешнего виновного, не желая разобраться в настоящих причинах низкой успеваемости.

В Сети коллеги активно поддержали обсуждение, придя к общему мнению, что даже лучшая методика преподавания будет бессильна, если ребенку «не интересно» и он не имеет внутренней мотивации к обучению. Миссия педагога — не только объяснить, но и зажечь любопытство, но это сложно, если основы не заложены.

Педагоги единодушны, что семья закладывает основу отношения к обучению, труду и ответственности. Если ребенка не приучили к этим качествам дома, учителю будет крайне трудно добиться значительного результата через несколько месяцев.

«Родители должны мотивировать ребенка, а учитель может только помочь и направить. Воспитывать — не его обязанность», — отмечают педагоги в комментариях.



