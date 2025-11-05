- Дата публикации
Педагоги назвали главную причину, почему дети не хотят учиться
Педагоги ответили родителям, почему ребенок «не имеет результата» за полгода. Также объяснили, что поможет школьникам лучше учиться.
Украинские педагоги начали дискуссию по поводу одной из самых сложных проблем — отсутствия мотивации у учащихся и поиска виновных в этой ситуации. Учительница Диана в соцсетях привела пример типичной претензии от родителей: «Вы плохая учительница! Максимчик ходит пол года на английский, а результата нет!».
Об этом она поделилась в сообщении в Instagram.
По ее словам, именно такие фразы часто слышат преподаватели, когда родители пытаются обнаружить внешнего виновного, не желая разобраться в настоящих причинах низкой успеваемости.
В Сети коллеги активно поддержали обсуждение, придя к общему мнению, что даже лучшая методика преподавания будет бессильна, если ребенку «не интересно» и он не имеет внутренней мотивации к обучению. Миссия педагога — не только объяснить, но и зажечь любопытство, но это сложно, если основы не заложены.
Педагоги единодушны, что семья закладывает основу отношения к обучению, труду и ответственности. Если ребенка не приучили к этим качествам дома, учителю будет крайне трудно добиться значительного результата через несколько месяцев.
«Родители должны мотивировать ребенка, а учитель может только помочь и направить. Воспитывать — не его обязанность», — отмечают педагоги в комментариях.
Напомним, репетитор младших классов рассказала, что к ней обращаются родители с просьбой помочь ребенку седьмого класса, который не умеет читать. Она отметила, что часто родители переводят ответственность на школу.
