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- Украина
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Педагоги внешкольного образования могут получить отсрочку от мобилизации, но есть условия
Педагоги внешколы, работающие с детьми в STEM-направлениях, могут получить отсрочку от мобилизации.
Министерство образования и науки Украины инициирует расширение права на отсрочку от призыва при мобилизации для педагогических работников учреждений внешкольного образования государственной и коммунальной форм собственности.
Об этом рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лесной.
По его словам, предложение касается исключительно преподавателей кружков, работающих с детьми по приоритетным направлениям: научно-техническим, исследовательско-экспериментальным, военно-патриотическим и эколого-натуралистическим.
Внешкольное образование в этих сферах имеет важное значение для развития технологического, научного и экономического потенциала Украины, помогая развивать интерес к естественным дисциплинам и закладывая основы для выбора технических профессий в будущем.
Привлечение молодежи к STEM-образованию, научной и инженерной деятельности, а также формирование гражданской позиции является стратегической задачей государства, требующей поддержки квалифицированных педагогов. Предложение об отсрочке от призыва имеет целью сохранить профессиональный кадровый потенциал в сфере внешкольного образования, что важно для дальнейшего экономического развития страны после победы.
Это предложение Министерство образования и науки уже одобрило на заседании правительства. Следующим этапом является рассмотрение Верховной Радой Украины. Стоит отметить, что предложение касается только тех педагогов, которые работают по основному месту работы по состоянию на 1 января 2025 г. и продолжают выполнять свои обязанности, что позволит избежать возможных злоупотреблений.
Напомним, ранее мы писали о том, кто из студентов потеряет право на отсрочку и что изменится для преподавателей.