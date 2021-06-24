Педофил, который изнасиловал ребенка в Хмельницкой области, оказался беглым узником

Рецидивист сбежал с одного из исправительных учреждений Ровенской области.

45-летний мужчина, который изнасиловал 12-летнюю девочку на Хмельнитчине, оказался беглым узником. Злоумышленнику удалось бежать с исправительного центра, вблизи Ровно.

Об этом сообщает "Радио Трек".

"Он не местный, приехал в село. Зашел к нашему соседу, где они вместе выпивали", — рассказала мать ребенка.

Злоумышленник попросил ребенка показать дорогу и выманил за село, где и изнасиловал. Мама девочки в это время была на работе.

Насильника напугали юноши, проезжавшие рядом. Мужчину поймали вскоре после преступления. Как оказалось, он сбежал из исправительного учреждения, в котором его и еще нескольких заключенных вывезли на работу. Злоумышленник отбывал наказание за седьмую кражу.

"Как такового изнасилования не было, был только оральный секс", — рассказал подозреваемый в суде. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Пострадавшая сейчас находится дома и посещает психолога.

В Нацполиции Ровенской области подтвердили ТСН.ua, что заключенный-беглец действительно изнасиловал ребенка в Хмельницкой области. Сейчас ровенские правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 статьи 390 УК ("уклонение от отбывания наказания"). Делом об изнасиловании занимаются их хмельницкие коллеги.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье осудили подростка за изнасилование ребенка.

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