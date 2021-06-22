Педофил в Хмельницкой области подкараулил 12-летнюю девочку возле ее дома и изнасиловал посреди дня

О случае сексульного насилия в полицию заявила мать ребенка.

45-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку на Хмельнитчине. Педофил подкараулил ребенка посреди дня возле ее дома и, применив физическую силу и угрозы, надругался над ней.

Об этом сегодня, 22 июня, сообщила полиция Хмельницкой области. О происшествии правоохранителей сообщила мать девочки.

По данному факту следователи ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины "Изнасилование". За содеянное злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Сейчас мужчине объявили о подозрении. Ранее он уже неоднократно привлекался к ответственности за совершение преступлений имущественного характера.

Напомним, в Хмельницкой области задержали 38-летнего мужчину, который пытался изнасиловать знакомую 14-летнюю девушку. Злоумышленник рано утром, когда она еще спала, проник в ее дом и угрозами заставлял ее вступить с ним в интимную связь.

В Закарпатской области правоохранители пытались изнасиловали девушку

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