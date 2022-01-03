Педофил, заманивший ребенка в полуразрушенный дом в Днепре, обнаружил там труп

Мужчина не мог объяснить правоохранителям, что делает в помещении с мальчиком, и вынужденно признался в намерениях.

В заброшенной аптеке на улице Холодильной в Днепре 39-летний мужчина и 14-летний мальчик обнаружили труп женщины. Как выяснилось, взрослый заманил ребенка для полового сношения.

Об этом сообщает издание "Днепр Оперативный" со ссылкой на собственные источники.

Как отмечают в издании, полицию заинтересовало, зачем двое пришли в здание, где было обнаружено тело. Но ни ребенок, ни мужчина не могли ответить на вопрос, что они там делали вдвоем, и начали нервничать. Неожиданно для всех мужчина признался, что привел ребенка, чтобы склонить к половому акту, подтверждала слова мужчины интимная переписка с мальчиком. Мужчину после признания задержали.

Личность умершей женщины также установили, ей было 40-45 лет. У женщины не было постоянного места жительства и она злоупотребляла алкоголем. Видимых следов насилия на ее теле обнаружено не было. Тело уже начало гнить, было накрыто досками и тканью. Следствие продолжается.

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