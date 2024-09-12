"Пехота почти бесконечна": военный рассказал о тактике россиян на фронте

Российские захватчики проводят сразу несколько наступательных операций на разных участках фронта, чтобы выявить слабые места в обороне и растянуть наши силы.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал пресс-офицер 3-й Отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

"Это не наступление на те, о которых вы говорите, наши позиции, однако они пытаются растянуть наши резервы, силы обороны, это несколько наступательных действий одновременно. И на самом деле в каком-то плане они не дают… например, в нашей зоне ответственности, наши штурмы, это тоже по факту попытка, чтобы мы были заняты конкретно этой зоной ответственности, не было возможности опрокинуть", — заявил Бородин.

Он отметил, что вопрос о растяжении украинских сил обороны для россиян стоит в долгосрочной перспективе.

"Это действительно сложный момент, потому что они работают масштабами, и сейчас масштаб времени, то есть когда ты не берешь один раз, а когда ты растягиваешь, ты имеешь в таком состоянии, в таком шпагате долгое время и смотришь на ситуацию. Я думаю, что их позиция сейчас такова", — рассказал он.

По словам Александра Бородина, российские захватчики стали понимать свои недостатки и преимущества на фронте.

"Основная опасность, по моему мнению, заключается в том, что они четко начинают понимать свои недостатки, свои преимущества и более адекватно вообще смотреть на общую картину. И за счет этого, поскольку они используют в большинстве пехотные соединения, плюс артиллерия, плюс FPV – это раз. Есть второй момент: то, что уничтожение личного состава не уменьшает его количество по факту, то есть это резервы, стоящие в такой очереди и при, условно, уничтожении или выведении из строя роты, следующая рота прям заходит сразу, она уже есть. И даже рота, которая заменит эту роту", – отметил пресс-офицер.

Он заявил, что у российских захватчиков очень много пехоты, поэтому они могут его использовать "почти бесконечно".

"То есть это несколько уровней резервов и такой подход позволяет это делать им не в одном месте, а во многих. Потому что пехотная составляющая у них почти бесконечна, не знаю. FPV и артиллерия: FPV строили явно на масштабах, т.е. поток. Артиллерия тоже никогда не было у них сильной проблемы как с БК, так и с расчетами. Поэтому такой формат они выбрали специально, потому что, я думаю, механизированные соединения, использование механизированных соединений в них, они быстро заканчиваются. просто. А тут это то, что они могут делать в долгий ящик, и могут делать на очень широком участке фронта. и упорство, оно все усложняет", — считает военный.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне начали активный штурм в Курской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия ударила "Искандерами" по скоплению украинских военных во время построения.

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