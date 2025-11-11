"Пехоту почти всю стерли": Берлинская призвала немедленно перейти к "войне роботов" для спасения фронта

Мария Берлинская / © скриншот с видео

Надо учиться воевать без пехоты, потому что ее почти нет. Пехоту почти всю стерли, поэтому нужно делать ставку на наземные роботизированные комплексы (НРК).

Об этом заявила руководитель Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская в Telegram.

«Надо учиться воевать без пехоты, потому что пехоты почти нет. Выстраивать взводы НРК в обороне, с турелями и детекторами дронов, с камерами и микрофонами. Чтобы уничтожать дроны, живую силу, видеть и слышать происходящее вокруг. НРК-логисты, которые будут подъезжать, чтобы зарядить или поменять батареи, БК для НРК-пехотинцев etc», — отметила она.

По словам Берлинской, все это нужно завязывать в единую систему ситуационной осведомленности и управления воздушными дронами и другим роботизированным функционалом войны. И выбрасывать из головы устаревший мусор: «работы никогда не заменят людей», «украинская земля только там, где стоит нога нашего пехотинца», «воевать без пехоты невозможно».

«Пехоту почти всю стерли. И пока она еще на остатках есть, выигрывает всем нам время, чтобы отработать тактики и выставить на передовую роботизированные взводы. Потому что если пехота окончательно закончится, а работы не зайдут — фронт прорвется», — отмечает она.

По словам Берлинской, время, которое выиграет пехота, нужно максимально быстро использовать, чтобы отточить лучшие практики с НРК.

«Делиться знаниями и спрашивать тех, у кого хорошо получается. Потому что делаем общее дело», — резюмировала руководитель Центра поддержки аэроразведки.

