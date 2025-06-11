Пел гимн под завалами: история спасения мужчины после атаки дронов в Харькове

Атака на Харьков

Реклама

В ночь на 11 июня, когда город спал, враг нанес удар по Харькову ударными дронами по жилым кварталам.

Об этом сообщила патрульная полиция Украины.

Они отметили, что обстрел был подлым и направлен именно на мирных жителей, когда большинство находилось в своих домах.

Реклама

В результате атаки погибли три человека, более шестидесяти получили ранения, среди которых девять детей.

Очевидцы рассказывают, что взрывы были очень мощными. Многие жители оказались под завалами, вспыхнули пожары.

«Мы были на месте одними из первых. Вытаскивали людей, гасили пламя, которое горело прямо на людях», — говорят спасатели.

Наиболее впечатляющей стала история одного из пострадавших — мужчину, который оказался под обломками и пел гимн Украины, пока спасатели пытались вытащить его из-под завалов.

Реклама

«Это тяжело забыть. Это невозможно простить», — добавляют полицейские.

Дата публикации 14:07, 11.06.25 Количество просмотров 7 Пел гимн Украины под завалами: кадры с места атаки на Харьков

Напомним, в ночь на 11 июня во вражеский обстрел попали Слободской и Основянский районы Харькова. Были зафиксированы прямые попадания в многоэтажные дома, частные дома, детские площадки, предприятия и общественный транспорт. В городе горели квартиры, разрушены крыши, выгорели автомобили, в домах выбиты окна.

Нескольких жителей удалось спасти из горящих квартир.

Также повреждены троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты.

Реклама