Пел во время тихого часа: в Одессе родители обвиняют воспитателя в избиении их сына (видео)

Пел во время тихого часа: в Одессе родители обвиняют воспитателя в избиении их сына (видео)

По словам родителей, воспитательница детсада ударила сына по лицу.

В Одессе в одном из частных детсадов воспитатель, по словам родителей, ударила мальчика, который не мог заснуть и пел во время тихого часа.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Одесса как она есть".

Отмечается, что воспитательнице частного детского сада "Почемучка" не понравилось, что ребенок пел, пока другие спали, и чтобы его успокоить она его ударила по лицу.

Сказанное подкрепили видео, на котором маленький ребенок рассказывает, куда именно его ударила работница детсада.

Отмечается, что детский сад покрывает воспитателя, поскольку не позволяет проводить полиграф.

В комментариях подписчики телеграмм-канала разделились во мнениях. Одни считают, что ребенок мог все придумать, другие — что случай избиения ребенка мог иметь место, а также, что родителям надо учиться своих детей правильно обращаться.

О том, писали заявление родители в полицию по факту избиения ребенка, неизвестно.

В самом же дошкольном учреждении "Почемучки", который фигурирует в этом инциденте, факт рукоприкладства к ребенку ТСН.ua опровергли.

"В нашем саду такого нет и никогда не было", — сказал ТСН.ua руководитель учреждения.

Напомним, что в Бердянске Запорожской области родители детей, посещающих один из местных детсадов обратились в полицию. Взрослые пожаловались, что воспитательница детсада бьет их детей.

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