Пели легендарные песни: военные поздравили украинцев с праздниками

Украинские защитники в канун праздников поздравили украинцев с Рождеством и напомнили, что война продолжается. Для этого они выбрали 4 легендарных песни.

Видео опубликовали на странице Старком ВСУ.

Военные спели известные песни, в которых изменили некоторые слова, ассоциирующиеся с войной. Так в композиции Джона Леннона вместо "war is over" ("война завершилась") звучит "war is not over" ("война не завершилась"). Украинские военные заиграли и спели их.

"Видео снимали в блиндаже на Бахмутском направлении, на фоне уничтоженных российскими оккупантами гражданских объектов — дома культуры и железнодорожного вокзала в Лимане, школ и автозаправочной станции в Константиновке в 15 км от линии фронта", — говорится в сообщении.

Военные поздравили украинцев с праздниками

В центре Авдеевки Донецкой области установили новогоднюю елку, чтобы поддержать украинских защитников города. Волонтеры сделали это под звуки тяжелой артиллерии.

