Пели легендарные песни: военные поздравили украинцев с праздниками

Видео снимали в блиндаже на Бахмутском направлении.
Украинские защитники в канун праздников поздравили украинцев с Рождеством и напомнили, что война продолжается. Для этого они выбрали 4 легендарных песни.
Видео опубликовали на странице Старком ВСУ.
Военные спели известные песни, в которых изменили некоторые слова, ассоциирующиеся с войной. Так в композиции Джона Леннона вместо "war is over" ("война завершилась") звучит "war is not over" ("война не завершилась"). Украинские военные заиграли и спели их.
"Видео снимали в блиндаже на Бахмутском направлении, на фоне уничтоженных российскими оккупантами гражданских объектов — дома культуры и железнодорожного вокзала в Лимане, школ и автозаправочной станции в Константиновке в 15 км от линии фронта", — говорится в сообщении.
В центре Авдеевки Донецкой области установили новогоднюю елку, чтобы поддержать украинских защитников города. Волонтеры сделали это под звуки тяжелой артиллерии.
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