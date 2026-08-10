"Пьем свою мочу": военные 121-й бригады обратились к Драпатому, в бригаде ответили

Военные 121-й бригады обратились к Драпатому / © andrewrostov.livejournal.com

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Командир взвода огневой поддержки 121-й отдельной бригады территориальной обороны Анатолий Сащук обратился к главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому из-за проблем с обеспечением военнослужащих на Запорожском направлении. По его словам, бойцы долгое время находятся на позициях без достаточного количества воды, пищи и медикаментов.

Об этом говорится в видеообращении Анатолия Сащука, которое он опубликовал 9 августа.

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Военные 121-й бригады обратились к Драпатому

Сащук, в частности, заявил, что его подразделение находится на позициях с апреля 2026 года. По словам военного, сначала речь шла о месячной командировке для замены бойцов, которые до этого восемь месяцев находились на позициях без ротации.

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«Мы прибыли в командировку для замены семи военных, которые восемь месяцев находились на позициях без ротации. И срок нашей командировки, как нам говорили, один месяц. Но с апреля мы находимся на позициях», — рассказал Сащук.

По его словам, на позициях возникли проблемы с обеспечением питьевой водой и продовольствием.

«Нам говорили, что обеспечение и логистика настроены и все сбрасывают с дронов. И это тоже не так. Мы сейчас находимся в найденном укрытии. Обеспечение пищей и питьевой водой от трех до семи суток. Когда я находился на другой позиции, мой личный состав вообще не получал 12 дней ни питьевой воды, ни еды. Чтобы поддержать свой организм, мы пьем свою мочу и ждем, когда нам сбросят хоть что-нибудь», — заявил военный.

Анатолий Сащук также рассказал о ситуации со связью. По его словам, Starlink на позиции был уничтожен, после чего военные остались со связью из-за прав.

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«Старлинк нам разбили, и мы имели связь только по рации. Просили сбросить старлинк, но в ответ мы получили только плюс и все. Наши знакомые две недели назад нам купили старлинк, но мы его получили только три дня назад», — сказал командир.

Отдельно он заявил о проблемах с медикаментами.

«Лекарства заказываем и тоже не вовремя получаем, а бывает, совсем не получаем. Некоторые мои военнослужащие несколько дней были в полусознании недостатка воды и пищи», — утверждает Сащук.

По его словам, ситуация вынудила его принять решение о выходе из позиции без ожидания плановой замены.

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«Я принял решение, что я и мой личный состав выходим с позиции без ожидания замены, ведь ни сил, ни возможности находиться на позициях у нас нет. Мы не отказываемся служить, но иного выхода у нас нет. Просим коридор для безопасного ухода отсюда и транспорт для эвакуации», — заявил военный.

Что ответило командование 121-й бригады

Командование 121 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ отреагировало на видеообращение военнослужащих. Там отметили, что бойцы выполняют боевые задания в оперативном подчинении одного из подразделений Сил обороны Украины.

В бригаде заявили, что продовольствие, медикаменты и другие необходимые вещи на труднодоступные позиции доставляют дронами по определенному графику. По их данным, за месяц подразделения доставили 27 пакетов, каждый из которых весил около девяти килограммов.

«Однако ситуация в этом направлении остается крайне сложной. Неблагоприятные погодные условия, постоянные действия врага и работа враждебных средств РЭБ иногда мешают доставлять грузы вовремя и невредимыми», — сообщили в бригаде.

Командование отметило, что знает о ситуации и поддерживает военнослужащих.

«Мы понимаем беспокойство военнослужащих, поддерживаем каждого из них и вместе с ними заботимся о возникших трудностях. Командир бригады лично общается с военными и знает о сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.

В то же время в 121-й бригаде отметили, что информация по видеообращению «не отражает всех обстоятельств».

Командование также сообщило, что работает над ротацией военнослужащих.

«Командование бригады делает все возможное, чтобы в ближайшее время провести ротацию — как только это можно будет обеспечить безопасность для жизни и здоровья личного состава. Сейчас важно не подвергать защитников дополнительной опасности во время перемещения», — заявили в бригаде.

В 121 бригаде призывали не делать преждевременных выводов и не распространять информацию без учета полного контекста.

Напомним, весной разразился скандал с голодными бойцами на передовой. Защитники из 14-й ОМБр, некоторые из которых в то время находились на позициях уже год, пили дождевую воду и теряли сознание от голода. Их родные распространили информацию о состоянии бойцов.

После появления информации о критической ситуации в бригаде Генштаб ВСУ сообщил о отстранение от должности предыдущего командира 14-й ОМБр, а также освобождение и понижение в должности командира 10-го армейского корпуса.

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