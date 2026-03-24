Пенсии для лиц с инвалидностью и УБД: ожидать ли повышения в марте

Пенсия для УБД

В Украине идет начисление пенсий и других социальных выплат. В частности, право на пенсионное обеспечение имеют участники боевых действий (УБД) и лица с инвалидностью в результате войны.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Хмельницкой области рассказали, изменился ли с 1 марта размер пенсии для этих категорий лиц.

В ПФУ объяснили, что пунктом 6 Постановления №236 внесены изменения в пункт 1 постановления Кабмина от 28.07.2010 №656 «Об установлении ежемесячного государственного адресного пособия к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий», а именно, с 1 марта 2026 года дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсиям, установленным законом, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной, доплаты неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения)

для лиц с инвалидностью в результате войны I группы — 18885 грн;

для лиц с инвалидностью в результате войны II группы — 15494 грн;

для лиц с инвалидностью в результате войны III группы — 10625 грн;

для УБД и пострадавших участников Революции Достоинства — 6197 грн.

