Как изменятся пенсии, социальные выплаты и коммунальные платежи в августе 2022 года

Что известно о последних важных изменениях в отношении пенсий, коммунальных платежей, социальных выплат в Украине с августа 2022 года? Планируется ли повышение пенсий и произошедшее с социальными выплатами и коммунальными платежами – читайте в материале ТСН.ua.

Чего ждать пенсионерам в августе 2022 года

Последнее повышение пенсий в 2022 году произошло 1 июля, а последующие запланированы на октябрь и декабрь. Поэтому существенных изменений в выплате пенсий ждать не нужно. Повышение пенсий в Украине связано с изменением прожиточного минимума утративших трудоспособность лиц. На 1 августа 2022 эта сумма составляет 2027 грн (до 1 июля 2022 года было 1934 грн).

Итак, на 1 августа 2022 года минимальный размер пенсии составляет 2027 грн, а максимальный размер – 20270 грн.

Изменяются ли в августе 2022 года социальные выплаты

Государственные пособия повышаются, когда растет прожиточный минимум для трудоспособных лиц. А выплаты на детей связаны с прожиточным минимумом, установленным для детей определенного возраста. В июле произошло последнее повышение прожиточного минимума. Следующее следует ожидать только в декабре 2022 года. Поэтому размер социальных выплат в августе 2022 года остается без изменений.

Декретные выплаты

Размер пособия по беременности и родам составляет 100% от среднемесячного дохода женщины по месту ее работы. Неработающие женщины (не ФЛП, уплачивающие ЕСВ) получают выплаты в размере не менее 25% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц (а это – 650 грн/месяц ). В августе 2022 ничего не изменится. А потому женщины и дальше будут получать:

за 180 дней декретного отпуска – 3900 грн;

за 140 дней декретного отпуска – 3033,33 грн;

за 126 дней декретного отпуска – 2730 грн.

Размер алиментов

Размер алиментов регулируется Семейным кодексом Украины. Он устанавливается в зависимости от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. С 1 августа 2022 года изменений не предусматривается. Поэтому размер алиментов не изменится и составит:

минимальная рекомендуемая сумма: на детей до 6 лет – 2201 грн; на детей от 6 до 18 лет – 2744 грн;

минимальный гарантированный размер (50% от прожиточного минимума): на детей до 6 лет – 1100,50 грн; на детей от 6 до 18 лет – 1372 грн;

максимальный размер (10 прожиточных минимумов): на детей до 6 лет – 22010 грн; на детей от 6 до 18 лет – 27440 грн.



Помощь одиноким матерям

Размер выплат устанавливается как разница между 100% прожиточного минимума на ребенка определенного возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи (на одного члена семьи). С 1 августа 2022 года он составляет :

на детей до 6 лет – до 2201 грн;

на детей от 6 до 18 лет – 2744 грн;

на студентов стационара (18-23 лет) – до 2600 грн.

Пособие по временной безработице

Изменений в августе 2022 года не предусматривается. Последние изменения произошли 1 июля 2022 года. С тех пор максимальный размер пособия по временной безработице составляет не более 10 400 грн.

Помощь на детей, над которыми установлена попечительство или попечительство

Размер этого пособия приравнивается 2,5 прожиточным минимумам на ребенка определенного возраста. А на детей с инвалидностью – трем прожиточным минимумам на ребенка соответствующего возраста. С 1 августа 2022 года он составляет :

на детей до 6 лет – 5502,50 грн;

на детей от 6 до 18 лет — 6860 грн;

на детей в возрасте до 6 лет с инвалидностью – 6603 грн;

на детей от 6 до 18 лет с инвалидностью – 8232 грн.

Коммунальные платежи: каких изменений ждать

В августе 2022 года тарифы на электроэнергию, газ и водоснабжение будут оставаться на уровне июльских, поскольку Верховная Рада Украины поддержала законопроект, запрещающий повышать стоимость этих услуг во время войны. Также правительством было запрещено принудительно взимать долги за жилищно-коммунальные услуги во время действия военного положения.

Тарифы на электроэнергию

Кабинет Министров Украины продолжил действие тарифов на электроэнергию для населения. Поэтому от 1 августа 2022 года тарифы останутся неизменными. Согласно постановлению, действующие тарифы будут действовать до 31 октября 2022 года. Размер тарифов по-прежнему будет зависеть от объема потребленных киловатт-часов:

за месячное потребление до 250 кВт-час – 1,44 грн/кВт-час;

за месячное потребление свыше 250 кВт-час – 1,68 грн/кВт-час.

Тарифы на воду

В августе тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения будут оставаться на том же уровне, что и до войны. Это было закреплено законодательно в соответствии с постановлением правительства. Было принято решение, что "Нафтогаз" будет продолжать предоставлять газ производителям на уровне 7,40 грн/м3. Такая цена должна остаться неизменной до 31 мая 2023 года.

Тарифы на газ

С 1 августа 2022 года все пользователи будут получать услуги по фиксированной цене, которая составляет 7,96 грн/м3 (без стоимости транспортировки и по НДС).