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- Украина
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Пенсии могут не выплатить: кому из украинцев необходимо пройти идентификацию до конца года
Это требование касается двух категорий получателей пенсий и страховых выплат.
Пенсионеры и получатели страховых выплат, временно находящиеся за границей или проживающие на временно оккупированных территориях Украины, должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года.
Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.
Требование касается двух категорий получателей пенсий и страховых выплат. Для прохождения идентификации им не обязательно лично посещать отделение Пенсионного фонда — предусмотрено несколько способов подтверждения личности.
Как пройти физическую идентификацию
По данным Пенсионного фонда, пройти идентификацию можно одним из следующих способов:
Лично— в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации или в отделении уполномоченного банка.
С помощью видеоконференцсвязи— зарегистрировавшись через сервис «Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи» на веб-портале Фонда или через его контакт-центр.
Через «Дія.Підпис» («Дія ID») — воспользовавшись соответствующим электронным сервисом.
Через зарубежные дипломатические представительства Украины— для тех, кто временно находится за пределами страны.
Как проверить, прошла ли идентификация
Узнать о результате и дате последней физической идентификации можно через сервис «Моя идентификация» в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда или в мобильном приложении «Пенсионный фонд».
Кому не нужно проходить идентификацию каждый год
Ежегодная физическая идентификация не требуется получателям пенсий и страховых выплат, которые выехали с временно оккупированных территорий, проживают на подконтрольной Украине территории и перевели выплаты по новому месту жительства.
Пенсионный фонд призывает получателей, на которых распространяется это требование, не откладывать прохождение процедуры до последних дней года, чтобы своевременно подтвердить свою личность.
Напомним, что в ноябре отдельные категории граждан получат пенсию в максимальном размере. Это суммы, рассчитанные по специальным формулам и ограниченные 10 прожиточными минимумами для людей нетрудоспособного возраста.