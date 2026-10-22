Пенсии могут не выплатить: кому из украинцев необходимо пройти идентификацию до конца года

Выплата пенсий / © ТСН

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Пенсионеры и получатели страховых выплат, временно находящиеся за границей или проживающие на временно оккупированных территориях Украины, должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

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Требование касается двух категорий получателей пенсий и страховых выплат. Для прохождения идентификации им не обязательно лично посещать отделение Пенсионного фонда — предусмотрено несколько способов подтверждения личности.

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Как пройти физическую идентификацию

По данным Пенсионного фонда, пройти идентификацию можно одним из следующих способов:

Лично — в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации или в отделении уполномоченного банка.

С помощью видеоконференцсвязи — зарегистрировавшись через сервис «Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи» на веб-портале Фонда или через его контакт-центр.

Через «Дія.Підпис» («Дія ID») — воспользовавшись соответствующим электронным сервисом.

Через зарубежные дипломатические представительства Украины— для тех, кто временно находится за пределами страны.

Как проверить, прошла ли идентификация

Узнать о результате и дате последней физической идентификации можно через сервис «Моя идентификация» в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда или в мобильном приложении «Пенсионный фонд».

Кому не нужно проходить идентификацию каждый год

Ежегодная физическая идентификация не требуется получателям пенсий и страховых выплат, которые выехали с временно оккупированных территорий, проживают на подконтрольной Украине территории и перевели выплаты по новому месту жительства.

Пенсионный фонд призывает получателей, на которых распространяется это требование, не откладывать прохождение процедуры до последних дней года, чтобы своевременно подтвердить свою личность.

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Напомним, что в ноябре отдельные категории граждан получат пенсию в максимальном размере. Это суммы, рассчитанные по специальным формулам и ограниченные 10 прожиточными минимумами для людей нетрудоспособного возраста.

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