Пенсии, новые чеки и выплаты ВПЛ: о каких нововведениях от 1 марта следует знать украинцам

С 1 марта в Украине вступают в силу новые правила и изменения, которые затронут многие сферы жизни граждан.

ТСН.ua собрал ключевые нововведения с начала марта 2025 года, о которых следует знать украинцам.

Новые фискальные чеки

С 1 марта в Украине вводятся новые формы чеков для регистраторов расчетных операций (РРО), сообщает Минфин.

Согласно приказу ведомства №601 от 22 ноября, чеки, оформленные по старым образцам, больше не будут признаваться расчетными документами, а их использование будет считаться нарушением законодательства.

Если не будет даже одного нового реквизита, это будет расцениваться как не выдаче чека.

В общем случае за невыдача чека штрафы следующие:

100% суммы, на которую продано товаров (работ, услуг) за нарушение, совершенное впервые;

150% суммы, на которую продано товаров (работ, услуг) за каждое последующее нарушение.

Впрочем, для ФЛП, не торгующих подакцизными товарами, бытовой техникой, лекарствами, ювелирными изделиями, до 31 июля 2025 года будет действовать переходный период.

Также с 1 марта в тестовом режиме заработает электронная система контроля оборота алкоголя и табачных изделий. В новых чеках обязательно должен быть указан цифровой код марки акцизного налога.

Изменения в правилах бронирования

Правительство продлило отсрочку сотрудников критически важных предприятий до 31 марта. Раньше она предоставлялась до конца февраля.

После этого срока может происходить либо перебронирование, либо отмена отсрочок.

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Предприятия, которые не подадут документы на переподтверждение, лишатся статуса критически важных, а все их работники потеряют бронирование. Те, кто подтвердит "критичность", смогут бронировать работников в год.

Оформляет бронирование от мобилизации руководитель, подающий соответствующую заявку со списком сотрудников в приложении "Действие".

Следует отметить, что с 1 марта в Украине изменятся критерии для определения критически важных предприятий.

В указе президента говорится, что компания может получить соответствующий статус, если отвечает по меньшей мере трем из следующих требований:

уплата налогов и сборов – не менее 1,5 миллиона евро за отчетный год;

поступления в иностранной валюте – от 32 миллионов евро в год;

стратегическое значение для государства или выполнение мобилизационных задач;

отсутствие задолженности перед бюджетом;

количество работников – не менее 250 человек;

средняя зарплата – не ниже средней в регионе за предыдущий квартал.

Ограничение выезда за границу

Водители-мужчины, перевозящие гуманитарные и медицинские грузы, с марта будут пересекать границу по новым правилам.

В частности, изменились правила выезда для мужчин 18-60 лет, которые перевозят гуманитарную помощь и медицинские грузы во время военного положения: теперь они должны соблюдать общие требования, без согласования с Минрегионом или военными администрациями.

Также, с 3 марта художники не смогут уехать за границу.

Минкульт инициировал изменения в борьбе со злоупотреблениями, связанными с выездом художников и медийщиков за границу во время войны. Из-за пробелов в законодательстве мужчины призывного возраста часто не возвращаются после временного выезда.

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"В этой связи с 3 марта 2025 года и до нормативно-правового урегулирования этого вопроса министерство приостанавливает выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу Украины по выезду указанной категории лиц за пределы государственной границы", — отметили в МКСК.

Проект изменений в постановление Кабмина находится в стадии согласования.

Тарифы на коммунальные услуги

Повышение цен на коммунальные услуги не предусмотрено.

Согласно сообщению Министерства финансов Украины, цены на энергоносители в ближайшее время не изменятся.

Согласно постановлению Кабмина, тариф на электроэнергию по цене 4,32 гривен/кВт-ч зафиксирован до 30 апреля. Стоит добавить, что владельцы двухзонных счетчиков могут экономить, платя за свет 2,16 грн/кВт-ч в ночные часы (с 23:00 до 07:00).

Большинство тарифов на коммунальные услуги зафиксировано мораторием Кабмина, соответственно на время действия военного положения правительство запретило повышение стоимости услуг теплоснабжения, горячей воды и газа.

Крупнейший поставщик голубого топлива в Украине компания "Нефтегаз Украины" установила тариф на природный газ еще в 2023 году, который будет действовать до 30 апреля 2025 года включительно. Стоимость одного кубического метра составляет 7,96 грн.

Выплаты ВПЛ

С 1 марта автоматически продлятся выплаты для ВПЛ еще на шесть месяцев, а именно до 1 сентября 2025 года. В Минсоцполитики отмечают, что помощь в дальнейшем будут получать 1,2 млн. внутренне перемещенных лиц в Украине.

Размер пособия составляет:

для взрослых – две тысячи гривен в месяц;

для детей и лиц с инвалидностью – три тысячи гривен.

Помощь выплачивается ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ из уязвимых категорий украинцев или имеющих низкие доходы.

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Это, например, могут быть лица с инвалидностью или дети с инвалидностью или семьи, у которых среднемесячный совокупный доход на одного человека не превышает 9,4 тысяч гривен (четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность).

Также помощь предусмотрена:

для пенсионеров, у которых размер пенсии не превышает 9,4 тысяч гривен;

людей с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет и тяжелобольным детям:

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лиц из их числа в возрасте до 23 лет, а также родителей-воспитателей и приемных родителей.

семьям, где один из членов семьи ухаживает за лицом с инвалидностью I группы или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или тяжело больным ребенком;

семьям с детьми до 14 лет, проживающими в зоне активных или возможных боевых действий, или в условно безопасных регионах, но дети там не могут учиться офлайн;

беременным женщинам начиная с 30 недели беременности.

Вместе с тем, для тех ВПЛ, которые не получают выплаты на проживание, стал доступным новый вид поддержки – субсидия на аренду жилья. Она назначается по аналогии с жилищной субсидией тем семьям, наиболее нуждающимся в финансовой помощи.

Субсидией на аренду жилья могут воспользоваться внутренне перемещенные лица, которые:

выехали из оккупированных российской федерацией регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины или где жилье уничтожено или непригодно для проживания;

хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств для этого, арендуют жилье и тратят на него существенную часть своих доходов.

Изменения в прохождении ВЛК

С 1 марта вступают в силу новые изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины (ВСУ), объясняют адвокаты военно-правового ЮК INSEININ. Соответствующий приказ Министерства обороны Украины №4 от 03.01.2025 г. утверждает новый порядок прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) для военнообязанных и призывников.

Речь идет о:

направление на медицинское освидетельствование только в электронном формате;

переход на электронный документооборот.

Юристы разъяснили, что направление на медицинское освидетельствование военнообязанных к ВЛК будет осуществляться исключительно по решению руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также начальников центров рекрутинга ВСУ.

Весь процесс формирования направления будет производиться только в электронной форме.

Документация, которая создается или заполняется во время военно-врачебной экспертизы, также переводится в электронный формат.

Повышение пенсий

В марте проведут очередную индексацию пенсий. Пенсионеры от 1 марта получат перерасчет своих выплат, что позволит им получать на несколько сотен, а иногда даже более тысячи гривен больше.

Минимальная и максимальная допустимая сумма доплаты после проведения индексации – это 100 и 1,5 тысяч гривен соответственно.

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Повышение коснется только "голой" пенсии, без учета надбавок.

К примеру, если индексация будет на уровне 10%, то украинцам могут добавить к пенсии следующие суммы:

минимальную надбавку в 100-200 гривен – получат люди, чья расчетная пенсия меньше минимальной пенсии (2,3 гривен);

надбавки от 300 до 400 гривен могут получить украинцы с расчетной пенсией от трех до четырех тысяч гривен;

на надбавки от 400 до 500 гривен могут рассчитывать люди с пенсией до пяти тысяч гривен;

повышение от тысячи гривен – получат те, чья расчетная пенсия превышает 10 тысяч гривен.

Следовательно, размер повышения пенсии зависит от расчетной суммы пенсии. Наиболее значительное повышение получат те, у кого пенсия выше 10 тысяч гривен.

Кому не повысят пенсии от 1 марта:

тем, кто вышел на пенсию за последние три года;

тем, чья пенсия превышает 10 прожиточных минимумов, что составляет 23,6 тысяч гривен;

для работающих пенсионеров. Перерасчет их пенсий состоится в апреле.

Обновление деклараций с семейными врачами

Некоторые украинцы в марте должны верифицировать декларации, если информация в медицинской системе не совпадает с государственными реестрами.

Кого это касается:

несовершеннолетние пациенты: если ребенок получил ID-карту, нужно заменить в системе данные свидетельства о рождении. Важно, чтобы у ребенка был идентификационный код;

Люди, которые меняли документы (если вы сменили фамилию, паспорт или номер телефона, эти данные нужно обновить в системе. Особенно это касается тех, кто перешел из паспорта-книжечки на ID-карту);

пациенты, заключившие декларацию 2018 года;

те, кто не посещал врача три года.

Как проверить декларацию:

просмотреть свои медицинские документы, где содержится информация о враче

обратиться в регистратуру медучреждения для уточнения данных

проверить декларацию в личном кабинете электронной медицинской системы (например, HELSI)

в случае необходимости обратиться в контакт-центр НСЗУ

Снижение цен на лекарства

С 1 марта снизятся на 30% отпускные цены на 100 самых популярных украинских лекарственных средств.

В сотню лекарственных средств, которые, по аналитическим данным, чаще всего покупают украинцы, вошли:

20 позиций, которые производит фармацевтическая компания Дарница;

17 позиций – "Фармак";

22 позиции – Киевский витаминный завод;

5 позиций – "Кусум Фарм";

6 позиций – "Юрия-Фарм";

8 позиций – корпорация "Артериум";

2 позиции – фармацевтическая фабрика "Виола";

3 позиции – Борщаговский химико-фармацевтический завод;

10 позиций – "ИнтерХим".

В частности, в этом списке есть лекарства, применяемые против кашля и простудных заболеваний, антигистаминные, противовоспалительные и противоревматические препараты, витамины и микроэлементы, лекарства против давления, противоязвенные средства, успокаивающие глазные капли, назальные спреи и другие. Речь идет о "Гидазепаме", "Цитрамоне", "Парацетамоле", "Ибупрофене", "Валидоле", "Корвалоле".

Цены на горючее

Стоимость бензина и дизельного топлива в Украине в марте 2025 года не претерпевает значительных изменений. Если цены и изменятся, то не более 50 копеек из-за ситуации на нефтяном рынке.

По словам эксперта топливного рынка Дмитрия Леушкина, цены на топливо в Украине в марте 2025 могут вообще не измениться.

Эксперт отметил, что на рынке достаточно горючего, даже с учетом предстоящей посевной кампании. В марте ее начало маловероятно.

По словам директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, аграрный сезон не повлечет за собой рост цен на топливо, поскольку логистика в Украине работает стабильно.

Удешевление "молочки"

Уже в марте 2025 года стоимость молочных продуктов начнет снижаться.

По словам ведущего научного сотрудника Института аграрной экономики Ивана Свиноуса, это связано с началом сезона "большого молока".

Весна – период, когда большинство коров телится, что увеличивает производство молока и, соответственно, предложение на рынке.

Рост объемов производства при пониженной покупательной способности населения приводит к падению закупочных цен, независимо от сорта молока. По оценкам экспертов, в марте ожидается следующее снижение:

молоко высшего сорта (экстра) — на 5%, до 17,90 гривен/кг (без НДС).

молоко высшего сорта – на 6%, до 17,40 грн/кг.

молоко первого сорта – на 9%, до 16,30 грн/кг.

В то же время, Иван Свиноус отмечает, что существенного падения розничных цен ждать не стоит, исходя из цен на ресурсы для производства молочной продукции будет сдерживать снижение стоимости в магазинах.

По прогнозам, в марте 2025 года пастеризованное молоко 2,5% жирности может стоить 39,4 грн/кг (-2,5%), сливочное масло 72,5% жирности – 328,6 грн/кг (-5%), а сыр 9% жирности – 152 грн/кг (-4%).

Возвращение после СВХ

Военнослужащие, самовольно покинувшие воинскую часть до 29 ноября 2024 года, должны были до 1 марта 2025 вернуться на службу.

Тогда все выплаты и социальные гарантии могли возобновиться за 72 часа, а военный имел возможность перевестись через Армия+ в другое подразделение по рекомендательному письму, сообщают в Минобороны.

После 1 марта тоже можно вернуться на службу, но уже не по упрощенному алгоритму через Армию+. Восстановление на службе может занять несколько месяцев,

а денежное довольствие и социальные гарантии не будут восстанавливаться до момента обновления.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что с 1 марта в Украине вступают в силу новые правила мобилизации, которые повлияют на военнообязанных граждан.

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