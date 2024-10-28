Пенсии по инвалидности мало: в ВР хотят увеличить расходы на зарплаты прокуроров на 3 млрд грн

Комитет по бюджету согласовал увеличение зарплат прокуроров в 2025 году на 37%

Комитет Верховной Рады по бюджету отклонил поправки к законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2025 год", по которым предлагалось отказаться от увеличения зарплат прокуроров.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Таким образом, зарплаты прокуроров в следующем году могут вырасти на 37%. На повышение предусмотрено три миллиарда гривен. В целом же 13,3 млрд гривен в 2025 году будет потрачено на зарплаты прокуроров. Такое решение поддержали 14 членов бюджетного комитета, четыре воздержались, еще один проголосовал против.

"Очень "своевременное" решение. Именно сейчас нужно повышать зарплаты прокурорам. Только был скандал о выплатах прокурорам – поддержали увеличить зарплаты прокурорам на 37%. Боюсь даже представить, что будет дальше", – резко отметил нардеп.

По подсчетам нардепки Нины Южаниной зарплаты прокуроров увеличат не на 37%, а на 25% по сравнению с текущим годом.

"Предложения по сокращению таких расходов не были поддержаны на заседании бюджетного комитета, который сейчас рассматривает проект бюджета на 2025 год. Лоббистами прокуроров в парламенте оказались члены Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. И это еще не все бюджетные сюрпризы", – отметила Южанина.

Напомним, в октябре в Украине разразился новый коррупционный скандал. Стало известно, что десятки прокуроров почти во всех областях оформили инвалидность для преференций на работе и избегания мобилизации. Кроме того, они получали пенсии по инвалидности.

К примеру, глава Хмельницкой МСЭК оформила инвалидность для 49 прокуроров области. На днях генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку из-за скандалов с оформлением инвалидности прокурорами.

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