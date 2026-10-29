Пенсии по-новому: требования к страховому стажу повысят — кого это коснется уже с 2027 года

Пенсия

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Пенсионный возраст в Украине для мужчин и женщин остается неизменным и составляет 60 лет. В то же время, точный возраст выхода на заслуженный отдых зависит от нескольких факторов, основной из них — продолжительность страхового стажа. Минимальный порог для стажа будет повышен с 1 января 2027, поэтому часть украинцев рискует не выйти на пенсию вовремя.

Об условиях назначения пенсий рассказали в Пенсионном фонде Украины.

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Как изменятся условия выхода на пенсию

В 2026 году для украинцев действуют следующие требования:

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в 60 лет — должно быть минимум 33 года страхового стажа;

в 63 года — от 23 до 33 лет стажа;

в 65 лет — от 15 до 23 лет стажа.

Уже с начала 2027 правила изменятся. Для 60-летних установят минимальную планку в 34 года стажа, для 63-летних — от 24 до 34 лет, а для 65-летних — от 15 до 24 лет стажа.

Какие варианты, если стажа не хватает

Если человеку исполнилось 60 лет, но он накопил меньше стажа, чем необходимо, можно продолжить официально работать. Каждый месяц работы, за который уплачиваются страховые взносы, будут отнесены к стажу. Продолжительность такой отсрочки зависит от того, сколько еще лет стажа нужно накопить.

Государство также разрешает докупить стаж «задним числом», добровольно уплатив страховые взносы. Соответствующий договор заключается с Пенсионным фондом. Однако если у человека значительный дефицит стажа, такой вариант может быть финансово невыгодным и будет лучше подождать до 63 или 65 лет.

Контролировать стаж нужно задолго до пенсии

Украинцам рекомендуют отслеживать данные о своем стаже, даже если до пенсионного возраста еще далеко. Это поможет избежать проблем непосредственно при оформлении пенсии. Просмотреть информацию можно в личном кабинете на вебпортале ПФУ, авторизовавшись с помощью КЭП, «Действие. Подписи» или BankID.

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Если в реестре есть качество неточности или неучтенные периоды работы, то заняться исправлением следует сразу. Данные о стаже, приобретенном после 1 января 2004 года, вносятся в реестр автоматически, а периоды работы до 2004 года можно подтвердить записями в трудовой книжке или другими справками, предусмотренными законодательством.

Ранее мы писали о том, что пенсии могут сократить с 2027 года. В Украине предлагают ввести понижающие коэффициенты для специальных пенсий, превышающих 10 прожиточных минимумов, и изменить порядок выплаты судебных долгов Пенсионного фонда.

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