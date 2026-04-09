Пенсии прокуроров более чем в 200 тысяч гривен — это позор: в Раде требуют реформы

Пенсии

Законопроект об отмене клановых прокурорских пенсий до сих пор не попал в зал ВР, хотя он был рекомендован еще в мае прошлого года. Совет требует реформирования системы.

Об этом сказал нардеп, глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев.

«Я вам назову несколько цифр: 245, 219, 193, 190, 172 тысячи – это топ5 пенсий, которые сегодня получаются по решению судей. Это через месяц, не через год. Четыре из этих пяти – прокурорские пенсии», – подчеркнул он.

Гетманцев подчеркивает, что действующая система позволяет не только получать заоблачные пенсии, но и через суд значительно их увеличивать.

«Это позор, что мы до сих пор не можем рассмотреть этот вопрос. И это позор, что мы до сих пор не держали реальной пенсионной реформы, которую ожидает общество», — утверждает

По его словам, следует существенно изменить формулу начисления пенсий, чтобы люди не теряли до 20% из-за того, что их заработок решается на средний за три года.

«Мы должны изменить формулу индесации пенсий, привязав ее к средней заработной плате. Мы должны ввести второй уровень пенсионного обеспечения. Это нужно было сделать еще 10 лет назад», – высказался Гетманцев.

Решение Кабмина о выплате 1500 гривен пенсионерам, добавляет он, безусловно, важно. Но оно не может заменить системную пенсионную реформу, которая необходима людям. Средняя пенсия сегодня не достигает 7 тысяч гривен и меньше минимального прожиточного минимума. По его словам, это нужно поправить.

«Не устанавливая безумные социальные стандарты, которые мы не можем выполнить. А делая это разумно», – заключил нардеп.

Напомним, в Украине в 2026 году была проведена индексация пенсий. Среднее повышение составило около 12,1%, что требует дополнительно около 7 млрд грн ежемесячно для Пенсионного фонда. Денег хватает, финансирование обеспечивается налогами с «белых» зарплат, но реального эффекта от индексации многие пенсионеры почти не испытывают. Прибавка покрывает лишь незначительную часть расходов, что показывает ограниченность ресурсов солидарной пенсионной системы и потребность более глубоких реформ.