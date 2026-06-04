Пенсии в Украине будут считать по-новому: что изменится

Пенсия / © ТСН

Реклама

В Украине обновили порядок подсчета трудового стажа: теперь гражданам будут засчитывать работу даже при отсутствии уплаты ЕСВ. Кроме того, Пенсионный фонд Украины подключится к розыску утраченных или архивных сведений о заработке.

Об этом сообщил эксперт канала «На пенсии».

Условия для зачисления «проблемного» стажа

Раньше было так: даже если человек добросовестно работал и получал зарплату, неуплата ЕСВ могла лишить его необходимых лет стажа для выхода на пенсию.

Реклама

С августа 2026 г. ситуация изменится. Вступает в силу Закон №4851-IX, позволяющий учитывать такие «проблемные» периоды при определении права на пенсию, даже если взносы не перечислялись в бюджет.

Впрочем, есть важное условие. Предприятие должно было официально начислять зарплату работнику и представлять соответствующую отчетность налоговым органам.

То есть, государство должно видеть документальное подтверждение того, что взносы были начислены, даже если в бюджет так и не поступили. Именно эти периоды помогут украинцам набрать необходимый страховой стаж для выхода на пенсию в 60, 63 или 65 лет.

Что будет с размером пенсии

Новые правила не предусматривают автоматическое увеличение выплат.

Реклама

Для определения размера пенсии будут учитываться только месяцы, за которые страховые взносы были фактически уплачены. То есть, «проблемный» стаж поможет подтвердить право на пенсию, но не повлияет на сумму выплат так же, как периоды с уплаченным ЕСВ.

Пенсионный фонд будет помогать в поиске документов

Утрата бумажной трудовой книжки больше не будет означать серьезных проблем при оформлении пенсии. Теперь Пенсионный фонд не сможет просто отказать человеку в выплатах из-за отсутствия необходимых документов.

Новый закон обязывает ПФУ самостоятельно информировать человека, если в электронных реестрах не хватает сведений о трудовой деятельности и помогать в поиске данных для правильного перерасчета или назначения пенсии.

Если бумажная трудовая книжка была утрачена или отсутствует, подтвердить трудовую деятельность можно будет с помощью:

Реклама

электронных реестров;

архивных справок;

других официальных документов и источников информации

Представить документы для оформления пенсии украинцы могут как в любом сервисном центре Пенсионного фонда, так и дистанционно через портал электронных услуг ПФУ.

Напомним, Пенсионный фонд разъяснил, что будет с трудовыми книжками после 10 июня. ПФУ продолжит принимать сканированные копии бумажных трудовых книжек и после 10 июня 2026 г. — дать завершение пятилетнего переходного периода, определенного законом для оцифровки данных.

Новости партнеров