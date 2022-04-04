Пенсии в Украине: новые правила для начисления выплат при потере кормильца

С апреля 2022 года изменились условия для студентов для получения пенсии в случае потери кормильца. ТСН.ua рассказывает о новых правилах.

Из-за войны России против Украины изменяются условия предоставления пенсий, ведь не всегда можно получить или передать в соответствующие органы документы, необходимые для оформления тех или иных выплат. Поэтому в Министерстве социальной политики решили упростить процесс получения пенсии при потере кормильца для студентов. Об этом сообщают на официальной странице Минсоцполитики в Facebook со ссылкой на министра Марину Лазебную.

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Пенсия при потере кормильца: что изменилось

В ближайшее время около 10 тысяч детей, уже получающих пенсию в случае потери кормильца, достигнут совершеннолетия. Однако они вправе получать пенсионные выплаты при обучении в учреждениях профессионального или высшего образования. Однако для этого раньше они должны были предоставлять справку, подтверждающую факт обучения.

В связи с войной, а также тем фактом, что сейчас во многих регионах Украины ведутся боевые действия, теперь детям не нужно подавать никаких справок, чтобы получать пенсию в случае потери кормильца. Пенсионный фонд будет самостоятельно собирать все необходимые ему данные профессиональных и высших учебных заведений о студентах, которые учатся на дневной форме 2022 года. Эта информация доступна в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.