Пенсии в Украине вырастут с 1 декабря: кому повысят выплаты и на сколько

В Украине от 1 декабря Пенсионный фонд проведет плановые перерасчеты пенсий. Это произойдет автоматически, пенсионерам не придется обращаться в ПФУ.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что перерасчеты пенсий будут произведены в связи с:

повышением прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, с 2027 до 2093 грн (статья 7 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год");

установлением минимальной пенсионной выплаты неработающим лицам с полным страховым стажем (30/35 лет для женщин/мужчин соответственно) в возрасте до 70 лет, получающих "страховые" пенсии, на уровне 2500 грн или в соответствии с имеющимся страховым стажем, исходя из размера 2500 грн (пункт 2 постановления Кабинета Министров Украины от 15.09.2021 № 963 "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц в 2022 году и в дальнейшем");

изменением показателя средней заработной платы, применяемого при исчислении пенсий по инвалидности и в связи с потерей кормильца участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и нетрудоспособным членам их семей (постановление Кабинета Министров Украины от 23.11.2011 № 1210 в ред. 2021, № 1307).

Фото: Пенсионный фонд Украины

"Пересчеты пенсий производятся автоматически без дополнительных обращений пенсионеров. Выплата пенсий в перечисленных размерах будет производиться с декабря в установленные пенсионерам даты выплаты", — говорят в Пенсионном фонде.

Фото: Пенсионный фонд Украины

Фото: Пенсионный фонд Украины

Фото: Пенсионный фонд Украины

Фото: Пенсионный фонд Украины

Фото: Пенсионный фонд Украины

Фото: Пенсионный фонд Украины

Фото: Пенсионный фонд Украины

Фото: Пенсионный фонд Украины

Напомним, чтобы сейчас выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 29 лет стажа. С 2023 года стажа потребуется еще больше. Так, продолжительность страхового стажа, дающего право на выход на пенсию в 60 лет, с каждым годом будет расти на один год до 2028 года. Тогда, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь стаж не менее 35 лет.

Читайте также: