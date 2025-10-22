Пенсионер из Тернополя потерял более миллиона гривен, поверив в онлайн-инвестиции

Пенсионер / © Freepik

В Тернополе 64-летний житель потерял 28 100 долл. (более 1 млн грн), переведя средства на счет фейковой инвестиционной платформы. Пенисонер откликнулся на объявление в соцсети и поверил «брокеру-аналитику», который затем исчез.

Об этом сообщила полиция Тернопольской области.

17 октября тернополянин сообщил в полицию, что стал жертвой мошенничества и потерял 28 100 долл. Мужчина рассказал, что в одной из социальных сетей увидел объявление об обучении инвестиционной деятельности и возможности получить прибыль. По указанной в объявлении ссылке пенсионер связался с человеком, который представился брокером-аналитиком.

После регистрации на сайте житель Тернополя начал переводить деньги со своего электронного кошелька на предложенный счет. В период с 27 июля до 17 октября мужчина провел несколько переводов на общую сумму 28 100 долл.

После этого связь с «брокером» оборвалась, а доступ к платформе был заблокирован.

Правоохранители начали по данному факту уголовное производство по признакам мошенничества.

В полиции призвали не доверять легким деньгам и быть крайне осторожными, инвестируя через непроверенные онлайн-платформы.

К слову, кибермошенники придумали новую схему: звонят, представляются банком и предупреждают о якобы попытке похищения денег со счета. Исполнительный продюсер «Суспільного» Наталья Мовшович стала жертвой этой аферы и потеряла около 300 тыс. грн.