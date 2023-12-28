Пенсионер полгода сдавал РФ военные объекты и места дислокации ВСУ: сумма его "заработка" и объяснение удивляют

В Кировоградской области к 15 годам лишения свободы приговорили пенсионера, который с октября 2022 года по март 2023 года сдавал российским оккупантам позиции защитников Украины и движение военной техники. Его задержала СБУ во время съемки Летной академии Национального авиационного университета и близлежащего аэропорта в Кропивницком.

Об этом говорится в приговоре Кировского районного суда города Кировограда (название суда недекоммунизировано – ред.).

Мужчина согласился сотрудничать с оккупантами в 2022 году

По данным суда, мужчина в октябре 2022 года через Telegram получил предложение о сотрудничестве с российскими оккупантами. Он сразу согласился на предложение и начал присылать координаты конкретных мест дислокации военной техники, объекты критической инфраструктуры на территории города Кропивницкого и Кропивницкого района Кировоградской области.

Он передавал оккупантам координаты железнодорожных вокзалов, места дислокации ВСУ и Нацгвардии, воинские части, военные заводы. Также предатель фиксировал передвижение военной техники на территории Кировоградщины. В конце марта россияне поручили своему агенту снять им на видео Летную академию Национального авиационного университета и прилегающего аэропорта в Кропивницком. Там пенсионера задержала СБУ.

Подозреваемый заявил, что не совершал госизмену и сдал военных ради денег

На суде мужчина заявил, что он действительно передавал россиянам данные о военной технике и ВСУ. Однако "передавал такую информацию с опозданием во времени, а некоторую информацию придумывал, для получения денежных средств". Поэтому он считал, что не совершал государственную измену. Подозреваемый был убежден, что съемка воинских частей, железнодорожных вокзалов и мест дислокации Сил обороны - это не преступление, потому что "это видят все горожане". За это россияне заплатили ему 10-12 тыс. грн.

Подозреваемый добавил, что впоследствии оккупанты попросили его подыскать для них еще одного агента и тот предложил своему соседу предать Украину, однако тот отказался.

Что сказал сосед подозреваемого

На суде сосед подозреваемого подтвердил, что мужчина предлагал ему шпионить в пользу РФ, однако тот отказался.

"В дальнейшем, поскольку его жена работает уборщицей на железнодорожной станции "Цибулево" в селе Михайловка Кропивницкого района Кировоградской области и он часто ей помогает, сосед интересовался у него о том, какие именно поезда ходят через указанную железнодорожную станцию и их количество. В конце разговора сказал, что в случае сообщения последним об этом разговоре в СБУ, он этот разговор будет отрицать", - говорится в показаниях свидетеля.

За свои услуги предатель получил 35 тысяч гривен

Следствие также передало суду переписку между оккупантом и подозреваемым, в которой пенсионер подробно рассказывал о местах дислокации военных и передвижении военной техники. Также он снимал фото и видео для оккупантов. Кроме того, следователи изъяли его банковскую карточку, по которой установили, откуда он получал деньги.

Оказалось, что россияне платили пенсионеру от 2 до 3 тысяч гривен за информацию о военной технике или местах дислокации ВСУ. Всего за полгода мужчина "заработал" чуть больше 35 тысяч гривен.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 УК Украины — государственная измена, совершенное в условиях военного положения, и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Днепре мужчина сдал оккупантам позиции С-300 и воинскую часть.

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