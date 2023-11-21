Пенсионер попытался разобрать снаряд в Николаевской области: чем это завершилось

Спасатели призвали придерживаться элементарных правил безопасности, особенно в регионах, где шли боевые действия.

Житель села Козырка Николаевской области нашел снаряд и пытался его разобрать. Боеприпас взорвался, нанеся мужчине значительные ранения.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Чрезвычайники уточнили, что в селе Козырка 66-летний мужчина нашел на пастбище снаряд и пытался его разобрать. Во время этой попытки боеприпас сдетонировал, нанеся мужчине значительные травмы.

К сожалению, пострадавший умер в машине "скорой".

"Призываем всех быть бдительными и соблюдать элементарные правила безопасности, особенно в регионах, где шли боевые действия", — подчеркнули спасатели.

Напомним, в октябре в Николаевской области подорвался на мине и погиб 14-летний парень. Его 12-летний товарищ был ранен.

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