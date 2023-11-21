Пенсионер попытался разобрать снаряд в Николаевской области: чем это завершилось

Спасатели призвали придерживаться элементарных правил безопасности, особенно в регионах, где шли боевые действия.
Житель села Козырка Николаевской области нашел снаряд и пытался его разобрать. Боеприпас взорвался, нанеся мужчине значительные ранения.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Чрезвычайники уточнили, что в селе Козырка 66-летний мужчина нашел на пастбище снаряд и пытался его разобрать. Во время этой попытки боеприпас сдетонировал, нанеся мужчине значительные травмы.
К сожалению, пострадавший умер в машине "скорой".
"Призываем всех быть бдительными и соблюдать элементарные правила безопасности, особенно в регионах, где шли боевые действия", — подчеркнули спасатели.
Напомним, в октябре в Николаевской области подорвался на мине и погиб 14-летний парень. Его 12-летний товарищ был ранен.
Читайте также: