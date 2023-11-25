Пенсионерам раздадут по 5 энергоэффективных лампочек: как их получить

Для этого пенсионерам нужно выполнить только одно действие.

В Украине теперь каждый пенсионер сможет получить по 5 лампочек. Кабинет министров принял изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по созданию благоприятных условий для обеспечения эффективного потребления электроэнергии.

Об этом в своем Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Как пенсионеры могут получить лампочки

Для этого пенсионерам нужно прийти в отделение с пенсионным удостоверением.

"Это позволит ускорить процесс выдачи лампочек реципиентам перед началом осенне-зимнего периода повышенных нагрузок", – пояснил он.

По его словам, была внедрена дополнительная возможность получения пенсионерами по пять светодиодных ламп на одно физическое лицо непосредственно в отделениях "Укрпочты".

Самые энергозатратные приборы:

Компьютер или ноутбук (5 часов в день) – от 20 до 81 кВт*ч.

Холодильник (круглосуточно) – от 17,1 до 38,4 кВт*ч (в зависимости от класса энергоэффективности).

Телевизор (5 часов в день) – от 6,5 до 30 кВт*ч в месяц (в зависимости от телевизора).

Стиральная машинка (дважды в неделю по часу) – от 17 до 25 кВт*ч в месяц.

Электрический чайник (час в неделю) – потребляет от 10 до 22 кВт*ч.

Мы также рассказывали, что пенсионеры, которым не хватает стажа для пенсии, могут оформить временную государственную социальную помощь. Как это сделать читайте в материале ТСН.ua.

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