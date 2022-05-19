Работающим пенсионерам повысят пенсии: когда можно будет получить и какие будут выплаты

В марте, когда многим пенсионерам проиндексировали пенсии, продолжающим работать пенсионерам ее не повысили. Формально эти пенсии повысили в апреле, а будут выплачивать летом. Почему выплатят только летом и как будут начислять – в материале ТСН.ua

Более 3 млн украинским пенсионерам, которые продолжают работать на пенсии, в апреле проиндексировали пенсии. Однако начисления и реальные повышения они смогут почувствовать, когда получают пенсии в июле. Связано это со сроками сдачи налоговой отчетности. До тех пор, пока ее не предоставили, нельзя понять, кто из пенсионеров работал, какую зарплату, с которой платился Единый социальный взнос, получал. Когда эти сведения поступят, тогда можно будет пересчитать пенсии.

Как будут начисляться пенсии пенсионерам, продолжающим работать

Работающим пенсионерам пенсии пересчитывают раз в два года. Поэтому повышенную пенсию получат те пенсионеры, которые уже поработали 2 года после выхода на пенсию или если прошло 2 года после последнего перерасчета пенсии.

Пенсию по увеличению стажа перечислят всем работающим пенсионерам.

Пенсию по зарплате перечислят тем пенсионерам, у которых зарплата сейчас значительно выше той, которую они получали при выходе на пенсию. Если зарплата, которую получает пенсионер сейчас ниже той, которую получал при выходе на пенсию – смысла пересчитывать нет, потому что она окажется ниже той, которую получает сейчас.

Получать пенсию пенсионеры смогут с июля.

Поскольку пенсии были повышены в апреле, в июле работающие пенсионеры смогут получить четыре доплаты: за апрель, май, июнь и июль.

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