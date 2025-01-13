Пенсионерка из Кривого Рога по дороге в больницу трижды сменила "скорую": что произошло (фото)

По дороге к пациентке присоединились и другие пострадавшие.
В Кривом Роге пострадавшая от переохлаждения женщина трижды сменила машину скорой помощи по дороге в медучреждение, ведь дважды попадала в ДТП.
Об этом сообщает издание "Патриоты Украины".
По сообщению источника, медики везли пожилую женщину, которая получила переохлаждение в больницу, когда в них неподалеку от объездной дороги города врезался автомобиль Chevrolet. Врачи остались на месте ДТП вместе с правоохранителями, а пациентку из "скорой" передали другой приехавшей на вызов бригаде.
Однако и эта карета "скорой" попала в аварию. На этот раз она столкнулась с такси.
"ДТП произошло на 173 квартале. Спецавтомобиль ехал с сиреной и мигалками, но таксист вовремя не среагировал и врезался в машину медиков", — говорится в сообщении.
На этот раз вместе с пенсионеркой в больницу забрали водителя такси и его пассажирку.
Напомним, ранее в Киеве водитель машины, столкнувшейся с МАФом, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пострадал, но от госпитализации отказался.
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