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- Украина
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Пенсионерка изменила вид пенсии, а ПФУ посчитал выплаты по старым данным: детали судебного дела
Женщина добилась через суд увеличения пенсии, потому что Пенсионный фонд считал ее выплаты по устаревшим показателям заработной платы.
Пенсионерка изменила вид пенсии, но Пенсионный фонд Украины оставил старый показатель зарплаты, поэтому дело дошло до суда.
Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».
Черкасский областной суд принял сторону пенсионерки, которой ПФУ отказывался считать выплаты по более высокой средней зарплате. Это дело может стать важным прецедентом для многих украинцев.
В чем суть конфликта
Женщина с 2009 года получала пенсию «за выслугу лет». В 2022 году она решила перейти на обычную пенсию по возрасту.
Когда человек меняет вид пенсии, его выплаты должны считать по-новому — по средней зарплате в Украине за последние три года до перехода (т.е. за 2019–2021 годы). Однако ПФУ решил сэкономить и продолжал считать ее выплаты по устаревшему показателю еще за 2014–2016 годы. Поэтому женщина ежемесячно недополучала деньги.
Пенсионный фонд перечислять пенсию отказался, заявив, что первое назначение было еще в 2009 году, поэтому база должна оставаться старой. Женщина пошла в суд.
Что решил суд
Суд полностью согласился с пенсионеркой и опирался на четкую позицию Верховного Суда: переход на другую пенсию это как новый старт. Если человек изменяет вид пенсии, государству это фактически новое назначение. Следовательно, за базу нужно брать свежую среднюю зарплату в стране.
Суд признал, что ПФУ нарушил закон: использование старых данных за 2014-2016 годы было незаконным и занижало размер выплат.
Решение Пенсионного фонда отменено. Суд обязал ПФУ перечислить пенсию с учетом зарплаты за 2019-2021 годы, доплатить всю разницу за прошедшее время, а также возместить женщине расходы по судебному сбору.
Напомним, в сентябре в Украине не будут проводить массовый перерасчет пенсий. Однако часть пенсионеров получит автоматическое увеличение своих ежемесячных выплат.