Пенсионерка изменила вид пенсии, а ПФУ посчитал выплаты по старым данным: детали судебного дела

Пенсия

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Пенсионерка изменила вид пенсии, но Пенсионный фонд Украины оставил старый показатель зарплаты, поэтому дело дошло до суда.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Черкасский областной суд принял сторону пенсионерки, которой ПФУ отказывался считать выплаты по более высокой средней зарплате. Это дело может стать важным прецедентом для многих украинцев.

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В чем суть конфликта

Женщина с 2009 года получала пенсию «за выслугу лет». В 2022 году она решила перейти на обычную пенсию по возрасту.

Когда человек меняет вид пенсии, его выплаты должны считать по-новому — по средней зарплате в Украине за последние три года до перехода (т.е. за 2019–2021 годы). Однако ПФУ решил сэкономить и продолжал считать ее выплаты по устаревшему показателю еще за 2014–2016 годы. Поэтому женщина ежемесячно недополучала деньги.

Пенсионный фонд перечислять пенсию отказался, заявив, что первое назначение было еще в 2009 году, поэтому база должна оставаться старой. Женщина пошла в суд.

Что решил суд

Суд полностью согласился с пенсионеркой и опирался на четкую позицию Верховного Суда: переход на другую пенсию это как новый старт. Если человек изменяет вид пенсии, государству это фактически новое назначение. Следовательно, за базу нужно брать свежую среднюю зарплату в стране.

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Суд признал, что ПФУ нарушил закон: использование старых данных за 2014-2016 годы было незаконным и занижало размер выплат.

Решение Пенсионного фонда отменено. Суд обязал ПФУ перечислить пенсию с учетом зарплаты за 2019-2021 годы, доплатить всю разницу за прошедшее время, а также возместить женщине расходы по судебному сбору.

Напомним, в сентябре в Украине не будут проводить массовый перерасчет пенсий. Однако часть пенсионеров получит автоматическое увеличение своих ежемесячных выплат.

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