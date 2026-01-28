Пенсионерка создала подпольный бордель на Полтавщине: стоимость услуг удивляет

Пенсионерка организовала подпольный публичный дом / Иллюстративное фото / © ТСН

В Кременчуге Полтавской области пенсионерка обустроила подпольное место для оказания сексуальных услуг, используя трудное положение других женщин. Следствие выяснило, что организатор лично координировала клиентов по телефону.

Об этом сообщает «Кременчугская газета» со ссылкой на постановление Автозаводского районного суда Кременчуга от 21 января.

Как работал секс-бизнес пенсионерки?

В Кременчуге суд избрал меру пресечения для пенсионерки, которую следствие подозревает в организации места оказания сексуальных услуг за деньги.

Как установили правоохранители, свою незаконную деятельность женщина начала в мае 2025 года. Действуя умышленно и с корыстной целью, она нашла жилье и приспособила его для предоставления интимных услуг женщинами незнакомым мужчинам за вознаграждение. Помещение было обустроено соответствующим образом: на полу разместили матрас и постель, создав условия для регулярного и систематического совершения разврата.

Стоимость услуг в борделе

Стоимость услуг была фиксированной — час стоил 200 грн. Пользуясь сложным материальным положением женщин, подозреваемая склоняла их к занятиям сексом. Пенсионерка лично принимала заказы от клиентов по телефону, предоставляла информацию об условиях, согласовывала время встреч и направляла посетителей в соответствующие помещения.

Правоохранители задокументировали несколько фактов вовлечения женщин в предоставление секс-услуг с использованием их финансовых трудностей.

Детали о мере пресечения для «бизнесвумен»

Все собранные доказательства, в частности мобильные телефоны и другие вещественные доказательства, приобщены к материалам уголовного производства.

Суд применил к подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 27 февраля 2026 года. Женщине запрещено покидать место жительства, она обязана сообщать следователю об изменении адреса, являться по вызову правоохранителей и не выезжать за пределы города без соответствующего разрешения следователя или суда.

К слову, в Луцке 66-летний пенсионер получил приговор за обустройство места разврата в собственной квартире. Мужчина самостоятельно искал клиентов и обеспечивал им условия для интимных встреч, на время которых оставлял квартиру. Суд квалифицировал его действия как содержание места разврата. Хотя точно неизвестно, работали ли там секс-работницы, или квартира сдавалась парам «на час», обвиняемый полностью признал вину.