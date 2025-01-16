Пенсионерка упала из окна пятиэтажки: в Одесской области произошло жуткое событие

78-летняя женщина упала из окна в Измаиле, пытаясь выбраться из квартиры.

Об этом сообщили местные СМИ.

15 января в Измаиле произошло ЧП, когда пожилая женщина попала в больницу после падения из окна второго этажа.

Как стало известно, женщина пыталась выбраться из квартиры в окно, находясь в алкогольном опьянении. Она не смогла открыть дверь, поэтому решила двигаться по перекрытию с надеждой добраться до земли. Однако, поскользнувшись, женщина упала.

К счастью, ее жизнь удалось спасти, однако медики диагностировали открытый перелом обеих костей голени.

Напомним, 15 января в одном из сел Нараевской территориальной общины произошел несчастный случай, в результате которого погиб 40-летний мужчина, его раздавил автомобиль во время ремонта.

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