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- Украина
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Пенсионерка в Одесской области отдала аферистам все сбережения, веря, что помогает своему пропавшему на войне сыну: подробности
Правоохранители призывают граждан быть бдительными и не перечислять деньги сомнительным лицам без проверки информации.
В Одесской области разоблачили группу злоумышленников, которые выманивали деньги у пожилой женщины, выдавая себя за ее без вести пропавшего сына.
Об этом сообщили в национальной полиции Украины.
Мошенники посылали пенсионерке фальшивые сообщения, якобы от ее сына, с просьбами о финансовой помощи. Женщина, веря, что поддерживает родного ребенка, передала аферистам более 400 тысяч гривен.
Как выяснили правоохранители, среди мошенников были соседи потерпевшей. Они знали о ее горе и безграничной надежде, что ее сын может быть жив.
Полицейские разоблачили злоумышленников и сообщили им о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Дело уже передали в суд. Согласно законодательству, злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, следователи СБУ при поддержке прокуратуры разоблачили группу из 9 агентов, действовавшую по заказу спецслужб РФ. Им доложено о подозрении в диверсиях.