В Одесской области мошенники выманили 400 тысяч у матери пропавшего на войне воина / © www.facebook.com/Національна поліція України

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В Одесской области разоблачили группу злоумышленников, которые выманивали деньги у пожилой женщины, выдавая себя за ее без вести пропавшего сына.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

Мошенники посылали пенсионерке фальшивые сообщения, якобы от ее сына, с просьбами о финансовой помощи. Женщина, веря, что поддерживает родного ребенка, передала аферистам более 400 тысяч гривен.

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Как выяснили правоохранители, среди мошенников были соседи потерпевшей. Они знали о ее горе и безграничной надежде, что ее сын может быть жив.

Полицейские разоблачили злоумышленников и сообщили им о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Дело уже передали в суд. Согласно законодательству, злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, следователи СБУ при поддержке прокуратуры разоблачили группу из 9 агентов, действовавшую по заказу спецслужб РФ. Им доложено о подозрении в диверсиях.