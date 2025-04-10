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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
89
Время на прочтение
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Пенсионерка в Одесской области отдала аферистам все сбережения, веря, что помогает своему пропавшему на войне сыну: подробности

Правоохранители призывают граждан быть бдительными и не перечислять деньги сомнительным лицам без проверки информации.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
В Одесской области мошенники выманили 400 тысяч у матери пропавшего на войне воина

В Одесской области мошенники выманили 400 тысяч у матери пропавшего на войне воина / © www.facebook.com/Національна поліція України

В Одесской области разоблачили группу злоумышленников, которые выманивали деньги у пожилой женщины, выдавая себя за ее без вести пропавшего сына.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

Мошенники посылали пенсионерке фальшивые сообщения, якобы от ее сына, с просьбами о финансовой помощи. Женщина, веря, что поддерживает родного ребенка, передала аферистам более 400 тысяч гривен.

Как выяснили правоохранители, среди мошенников были соседи потерпевшей. Они знали о ее горе и безграничной надежде, что ее сын может быть жив.

Полицейские разоблачили злоумышленников и сообщили им о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Дело уже передали в суд. Согласно законодательству, злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, следователи СБУ при поддержке прокуратуры разоблачили группу из 9 агентов, действовавшую по заказу спецслужб РФ. Им доложено о подозрении в диверсиях.

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Дата публикации
Количество просмотров
89
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