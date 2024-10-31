Пенсионерка в Запорожье стала жертвой ритуала "магического очищения"

Деньги и ценности злоумышленница подменила на сверток с бумажками.

В Запорожье 76-летняя местная жительница стала жертвой мошенницы, которая убедила женщину в наличии болезней и провела с ней ритуал "магического очищения". В результате пенсионерка осталась без сбережений и золотых украшений.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

Потерпевшая рассказала, что на улице к ней подошли незнакомые мужчина и женщина, попросившие приютить их, пока они найдут постоянное жилье. Доверчивая пенсионерка пригласила их в свою квартиру и угостила обедом.

После этого гость покинул дом, а его спутница "отблагодарила" гостеприимную женщину мошенничеством. Для своего магического ритуала, который должен был освободить пенсионерку от болезней, она попросила принести все золотые украшения, а затем все деньги — 53 000 гривен и 2200 долларов. Деньги и ценности злоумышленница подменила насверток с бумажками, который оставила в шкафу.

После "магического очищения" они вместе ушли из квартиры, а когда женщина вернулась, то поняла, что ее обманули.

Полицейские, к которым обратилась жертва мошенницы, установили ее личность. В квартире 58-летней жительницы соседней области они изъяли ювелирные изделия потерпевшей и большую часть похищенных денег.

Аферистке сообщили о подозрении по ч. 3. ст. 190 (мошенничество) УКУ. Правоохранители проверяют ее на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Запорожья и других регионов.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее мошенница выманила у 95-летней львовянки 20 тысяч гривен и 2 тысячи долларов для проведения "срочной операции" ее дочери, которая якобы получила травмы в результате дорожной аварии.

Читайте также: