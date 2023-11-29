Пенсионерке из Бахмута выдали "повестку" на войну: в Украине рассказали, правда это или фейк

Видео, где рассказывается о мобилизации 86-летней женщины-медика из Донбасса, оказалось фейковым.
В среду, 29 ноября, в Сети появилось видео, на котором родственница медика-пенсионерки показывает паспорт и повестку, которую якобы получила ее 86-летняя бабушка. Девушка отмечает, что повестку вручили из-за того, что женщина из Донбасса. Однако информация в видео не соответствует действительности.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.
Все реквизиты, показанные в ролике – адрес центра комплектования в Днепре, номер в/ч и военно-учетной специальности — настоящие, но каждый отдельно, а не вместе.
Военная часть, в которую якобы направят женщину, имеет номер А7284. Такое название части настоящее, в 2016 году она была под руководством Северодонецкой РГА.
С начала полномасштабного вторжения в эту часть призывали вступать в Силы ТрО. Местом дислокации было отмечено г. Рубежное, Луганской области.
В то же время, женщина с видео, как отмечалось, была из Бахмута, это Донецкая область. Поэтому женщина из Донбасса не могла находиться в запасе части в Луганской области и теперь вызываться туда.
Кроме того, в повестке указана военно-учетная специальность 100915 – "стрелок", хотя женщина является медиком и именно как медика ее "мобилизуют", поэтому у нее должна быть другая учетная специальность.
Отметим, что Россия готовит в Украине информационно-пропагандистскую операцию "Майдан-3", которая призвана дестабилизировать ситуацию внутри страны. На данный момент известно, что на ее ведение в Telegram уже было потрачено около 250 миллионов долларов из бюджета РФ.
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