Пенсионеры могут сэкономить тысячи гривен: какие льготы действуют в августе 2026 года (полный перечень)

Пенсионеры / © ТСН

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В Украине предусмотрены определенные льготы для пенсионеров, но из-за отсутствия знаний не все пользуются ими.

Какие льготы пенсионерам будут доступны в августе 2026 года — читайте в материале ТСН.ua.

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Возрастные надбавки после 70 лет

Согласно закону Украины, пожилые люди в возрасте 70+ имеют право на возрастные надбавки к пенсии. Другими словами, их называют льготами пенсионерам по старости. Доплата к пенсии по возрасту составляет:

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после 70 лет — 300 гривен в месяц,

после 75 лет — 456 гривен,

после 80 лет — 570 гривен.

Но для получения этой выплаты должно действовать одно условие : размер пенсии не должен превышать 10340,35 гривны. Доплаты назначаются автоматически.

Бесплатный проезд в общественном транспорте

Согласно постановлению правительства №354 «О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования», пенсионеры имеют право на безвозмездный проезд в городском общественном транспорте. Единственное условие — наличие пенсионного удостоверения.

Льгота распространяется на следующие виды транспорта:

трамваи;

троллейбусы;

городские автобусы;

загородные электрички.

В тех городах, где работают электронные системы учета поездок, дополнительно может потребоваться транспортная карточка или электронный билет.

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Однако не все виды транспорта подразумевают бесплатный проезд для пенсионеров. В августе 2026 года бесплатный проезд не распространяется на:

междугородные автобусы;

поезда дальнего сообщения;

метро (если пассажир не имеет специальной льготной карты).

100% скидка на коммуналку

Также в Украине для отдельных категорий пенсионеров действуют льготы на электроэнергию и льготы на газ. Это:

скидка 75% — для участников боевых действий (УБД) и членов их семей;

скидка 100% — для отдельных категорий ветеранов войны с инвалидностью;

скидка 50% — для членов семей погибших ветеранов.

Большинство пенсионеров может оформить жилищную субсидию, помогающую оплачивать коммунальные услуги. Ее размер определяют индивидуально — в зависимости от доходов и состава семьи.

Отдельные льготы также предусмотрены для пенсионеров, по меньшей мере три года работавших в образовании, медицине, культуре или фармацевтической сфере. Воспользоваться ими могут те, кто проживает в сельской местности и сейчас проживает в селе.

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Также пожилые люди, работавшие в сельской местности в области образования, медицины, культуры или фармации, могут получить 100% компенсацию расходов на газ или твердое топливо. Важное условие — проживание в селе после выхода на пенсию и наличие необходимого стажа.

Бесплатное лекарство

Кроме того, пенсионеры имеют законное право на получение части лекарства по рецепту врача бесплатно или со скидкой в рамках программы «Доступные лекарства».

Актуальную информацию можно найти на следующих ресурсах:

На сайте НСЗУ обнародованы полный реестр лекарственных средств, информация о типе возмещения (безвозмездно или с доплатой) и обновленные перечни.

Сайт Минздрава Украины. Публикует обновления программы «Доступные лекарства».

Сайт «Лекарства Контроль»: Ссылки: https://likicontrol.com.ua/

Государственный реестр лекарственных средств Украины: Ссылка: http://www.drlz.com.ua/

Сайт «Елики». Ссылки: https://eliky.in.ua/

Министерство здравоохранения планирует расширять программу «Доступные лекарства». С этим можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Освобождены от земельного налога

Согласно статье 281.1 Налогового кодекса Украины, пенсионеры освобождены от уплаты земельного налога в пределах установленных норм. Речь идет о налоге на сады, огороды и другие приусадебные участки.

Чтобы оформить большинство государственных льгот, нужно подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Сделать это можно лично через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или онлайн через электронные сервисы.

Льготы для работающих пенсионеров

Несмотря на то, что некоторые пенсионеры работают, для них действуют некоторые льготы. Они имеют право на бесплатный проезд и земельные льготы.

Кроме того, пенсионеры-предприниматели (ФЛП) освобождены от уплаты единого социального взноса за себя. Все льготы можно оформить через Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать:

лично,

через ЦНАП,

онлайн на портале ПФУ.

Субсидии на коммунальные услуги можно также оформить через портал «Действие».

Бесплатная юридическая помощь

Также для пожилых людей в Украине действуют следующие льготы:

безвозмездная первичная юридическая консультация;

возможность бесплатно припарковать автомобиль на платной парковке;

50% льгот пенсионерам при страховании автомобиля. Однако машина должна иметь двигатель до 2500 куб. см или являться электромобилем мощностью до 100 кВт.

Напомним, в Украине уже от 2 августа действует упрощенная процедура оформления пенсии . Пенсионный фонд часть необходимых документов будет получать самостоятельно.

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