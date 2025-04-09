Пенсионеры получат доплату 3250 грн: о ком идет речь и что для этого нужно

Доплата к пенсии от ООН / © ТСН

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Министерство социальной политики вместе с Организацией Объединенных Наций в течение 2025 года осуществляет выплату финансовой помощи украинским пенсионерам, что является частью гуманитарной поддержки наиболее уязвимым слоям населения. Пенсионеры из 9 областей Украины смогут получить доплату к пенсии в размере 3250 грн.

Об этом пишет издание " На пенсии”.

Кто получит помощь от ООН

Получить такую помощь могут только пенсионеры, которые отвечают определенным критериям:

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проживающие в зоне боевых действий;

у кого пенсия составляет менее 3250 гривен в месяц;

те, кто не получал денежную помощь от международных организаций от 1 марта 2023 года.

Также стало известно, что дополнительные выплаты смогут получить пенсионеры, проживающие во фронтовых и прифронтовых регионах:

Днепропетровской, Донецкой, Запорожский, Луганской, Николаевской, Херсонской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях.

В Минсоцполитики отмечают, что пенсионерам не нужно обращаться за оформлением помощи, поскольку выплата будет начислена автоматически в соответствии с данными государственными реестрами.

«Для получения выплаты получателям никаких действий совершать не нужно. Она проводится без подачи заявления», — сказали в ведомстве.

Пенсионеры, отвечающие условиям программы, будут получать выплаты от ООН в сумме, равной разнице между 3 250 грн. и суммой пенсии, которую они получают.

То есть если пенсия составляет 3100 грн., то высчитывается разница. Требуется от 3250 грн. вычесть 3100 грн., равно 150 грн. Это и будет доплата, которую сможет получить пенсионер к пенсии.

Ранее говорилось, что право обратиться за перерасчетом пенсии имеют уволенные со службы военнослужащие.

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