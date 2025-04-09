- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 311
- Время на прочтение
- 2 мин
Пенсионеры получат доплату 3250 грн: о ком идет речь и что для этого нужно
Некоторые пенсионеры могут получить дополнительные выплаты ООН.
Министерство социальной политики вместе с Организацией Объединенных Наций в течение 2025 года осуществляет выплату финансовой помощи украинским пенсионерам, что является частью гуманитарной поддержки наиболее уязвимым слоям населения. Пенсионеры из 9 областей Украины смогут получить доплату к пенсии в размере 3250 грн.
Об этом пишет издание " На пенсии”.
Кто получит помощь от ООН
Получить такую помощь могут только пенсионеры, которые отвечают определенным критериям:
проживающие в зоне боевых действий;
у кого пенсия составляет менее 3250 гривен в месяц;
те, кто не получал денежную помощь от международных организаций от 1 марта 2023 года.
Также стало известно, что дополнительные выплаты смогут получить пенсионеры, проживающие во фронтовых и прифронтовых регионах:
Днепропетровской,
Донецкой,
Запорожский,
Луганской,
Николаевской,
Херсонской,
Черниговской,
Сумской,
Харьковской областях.
В Минсоцполитики отмечают, что пенсионерам не нужно обращаться за оформлением помощи, поскольку выплата будет начислена автоматически в соответствии с данными государственными реестрами.
«Для получения выплаты получателям никаких действий совершать не нужно. Она проводится без подачи заявления», — сказали в ведомстве.
Пенсионеры, отвечающие условиям программы, будут получать выплаты от ООН в сумме, равной разнице между 3 250 грн. и суммой пенсии, которую они получают.
То есть если пенсия составляет 3100 грн., то высчитывается разница. Требуется от 3250 грн. вычесть 3100 грн., равно 150 грн. Это и будет доплата, которую сможет получить пенсионер к пенсии.
Ранее говорилось, что право обратиться за перерасчетом пенсии имеют уволенные со службы военнослужащие.
Читайте также