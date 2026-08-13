Пенсионеры с ID-картой могут потерять выплаты: что делать

Как пенсионерам с новым ID-паспортом не потерять выплаты

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Пенсионерам, заменившим паспорт и получившим новую ID-карту, перед прохождением физической идентификации необходимо сначала обновить паспортные данные в системе Пенсионного фонда Украины. Если этого не сделать, дистанционная видеоидентификация может завершиться неудачно: сведения в базе ПФУ не будут совпадать с данными документа, предъявленного пенсионером во время сеанса.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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После актуализации информации пройти идентификацию можно дистанционно с помощью Действие. Подписи или в режиме видеоконференцсвязи.

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Пенсия выплачивается из документов, содержащих достоверные сведения о ее получателя. Поэтому после получения нового паспорта соответствующие изменения должны быть внесены в личную карточку пенсионера в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (РСО), а также в его пенсионное дело.

Получение ID-карты: как пенсионеру обновить паспортные данные

Внести изменения в пенсионное дело можно дистанционно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого пенсионеру необходимо выбрать пункт меню «О пенсионном обеспечении», далее — «Внесение изменений в пенсионное дело», а затем — «Заявление об изменении личных данных (в случае изменения ФИО и/или паспортных данных)».

Такое заявление следует подписать квалифицированной электронной подписью.

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Таким образом, после получения ID карты важно сначала актуализировать новые паспортные данные в системе ПФУ и только после этого переходить к дистанционной физической идентификации.

Как пройти физическую идентификацию после обновления данных

После актуализации информации пенсионер, получивший ID-карту, может пройти физическую идентификацию дистанционно одним из двух способов:

с помощью Действия.Подписи;

в режиме видеоконференции.

Замена паспорта: почему не следует сразу проходить видеоидентификацию

В ПФУ обращают внимание на важную последовательность действий. Если после замены паспорта не обновить данные по РЗО и пенсионному делу и сразу проходить видеоидентификацию, она не будет успешной.

Причина заключается в том, что информация, уже содержащаяся в системе Пенсионного фонда Украины, не будет совпадать с данными новой ID-карты, которую пенсионер будет предъявлять во время сеанса идентификации.

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Итак, пенсионеру, получившему новую ID-карту, необходимо придерживаться такой последовательности: сначала обновить паспортные данные по пенсионному делу и РСО, дождаться их актуализации, а уже после этого проходить физическую идентификацию с помощью Действия. Подписи или видеоконференцсвязи.

Ранее мы писали о том, что украинцам грозят штрафы за «старые» паспорта и объясняли, кто именно должен обменять паспорт-книжечку на ID-карту.

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