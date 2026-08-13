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- Украина
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Пенсионеры с ID-картой могут потерять выплаты: что делать
Пенсионеры, заменившие старый паспорт новой ID-картой, должны обязательно сначала обновить свои данные в системе ПФУ, иначе они не смогут успешно пройти дистанционную физическую идентификацию.
Пенсионерам, заменившим паспорт и получившим новую ID-карту, перед прохождением физической идентификации необходимо сначала обновить паспортные данные в системе Пенсионного фонда Украины. Если этого не сделать, дистанционная видеоидентификация может завершиться неудачно: сведения в базе ПФУ не будут совпадать с данными документа, предъявленного пенсионером во время сеанса.
Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».
После актуализации информации пройти идентификацию можно дистанционно с помощью Действие. Подписи или в режиме видеоконференцсвязи.
Пенсия выплачивается из документов, содержащих достоверные сведения о ее получателя. Поэтому после получения нового паспорта соответствующие изменения должны быть внесены в личную карточку пенсионера в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (РСО), а также в его пенсионное дело.
Получение ID-карты: как пенсионеру обновить паспортные данные
Внести изменения в пенсионное дело можно дистанционно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Для этого пенсионеру необходимо выбрать пункт меню «О пенсионном обеспечении», далее — «Внесение изменений в пенсионное дело», а затем — «Заявление об изменении личных данных (в случае изменения ФИО и/или паспортных данных)».
Такое заявление следует подписать квалифицированной электронной подписью.
Таким образом, после получения ID карты важно сначала актуализировать новые паспортные данные в системе ПФУ и только после этого переходить к дистанционной физической идентификации.
Как пройти физическую идентификацию после обновления данных
После актуализации информации пенсионер, получивший ID-карту, может пройти физическую идентификацию дистанционно одним из двух способов:
с помощью Действия.Подписи;
в режиме видеоконференции.
Замена паспорта: почему не следует сразу проходить видеоидентификацию
В ПФУ обращают внимание на важную последовательность действий. Если после замены паспорта не обновить данные по РЗО и пенсионному делу и сразу проходить видеоидентификацию, она не будет успешной.
Причина заключается в том, что информация, уже содержащаяся в системе Пенсионного фонда Украины, не будет совпадать с данными новой ID-карты, которую пенсионер будет предъявлять во время сеанса идентификации.
Итак, пенсионеру, получившему новую ID-карту, необходимо придерживаться такой последовательности: сначала обновить паспортные данные по пенсионному делу и РСО, дождаться их актуализации, а уже после этого проходить физическую идентификацию с помощью Действия. Подписи или видеоконференцсвязи.
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