Пенсионеры смогут потратить тысячу за вакцинацию на лекарства: Зеленский рассказал детали

Тысячу гривен полностью вакцинированным начнут выдавать с 19 декабря.

В рамках программы "еПоддержка", по которой вакцинированные украинцы получат по тысяче гривен, граждане в возрасте от 60 смогут с января потратить средства на социальные нужды. Речь идет о покупке лекарств.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

Президент пообещал, что программа "еПоддержка" будет расширяться и в дальнейшем, чтобы стать доступнее для наибольшего количества граждан.

"Программа "еПоддержка" будет расширяться, чтобы ею могли воспользоваться больше украинцев. Граждане в возрасте 60+ смогут уже с января потратить 1 тыс. грн на социальные нужды, в частности на покупку лекарств. Условие: полная вакцинация против COVID-19. Чиновники получили необходимые", – сообщил президент.

Напомним, 13 декабря в пилотном режиме стартовал проект "еПоддержка" в "Дії". Деньги за полную вакцинацию от коронавируса пока получат только те, кто предварительно записался на тестирование бета-версии. Потратить тысячу гривен можно будет в театрах, кинотеатрах, музеях, книжных магазинах, на билеты "Укрзализныци" и внутренние авиарейсы. Также можно купить билеты на концерты. Снять деньги наличными или перевести на другую карту – не получится.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заверил, что тысячу гривен от Зеленского получат все вакцинированные украинцы, независимо от того, когда они получали прививку.

Читайте также:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.